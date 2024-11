Black Friday 2024 Scope Elettriche e Lavapavimenti: i migliori modelli da tenere d'occhio e le promo già attive (anche Dyson)

Il Black Friday è un'ottima occasione anche per risparmiare qualcosa sull'acquisto di aspirapolvere per la casa. Quelli classici a traino hanno oramai fatto il loro tempo, e la stragrande maggioranza dei brand si è buttata da tempo sulle Scope Elettriche. A loro fianco ci sono anche le Lavapavimenti, dispositivi specializzati nel lavaggio del pavimento pensati per mandare in pensione una volta per tutte secchio e straccio. Il Black Friday nel 2024 è previsto per il 29 novembre 2024, ma in realtà tante promozioni sono già attive, mentre altre partiranno dal 21 novembre. Per non farvi trovare impreparati, ecco un po' di modelli da tenere sott'occhio, sconti già attivi di cui approfittare e anche qualche idea per i regali di Natale. Salvate questa pagina nei preferiti, perché continueremo ad aggiornarla con tutte le migliori promozioni fino al Black Friday (e oltre)!

Migliori scope elettriche Black Friday

Le promo di Amazon iniziano dal 21 novembre prossimo, ma ci sono già tanti negozi che hanno iniziato a proporre sconti più o meno golosi per il Single's Day (11 novembre) e non solo. Da Trony, per esempio, c'è il 3x2 fino al 25 novembre e persino Amazon propone il 22% di sconto su un'ampia selezione di dispositivi, anche se di prodotti per la pulizia della casa c'è ben poco. Vediamo su quali prodotti e su quali marchi dovreste concentrarvi per trovare il miglior aspirapolvere senza fili da comprare per questo periodo di Black Friday prolungato.

Dreame È uno di quei marchi che per occasioni come il Black Friday propone sempre sconti più o meno golosi. Uno dei modelli più bilanciato, sia nel prezzo che nelle prestazioni, è Dreame R20, che trovate già scontato a 299€. Offre un bel po' di accessori, un'autonomia al top e prestazioni davvero niente male.

Se siete disposti a spendere un po' di più e avere a disposizione maggiore potenza di aspirazione, ci sono i modelli Z20 e Z30 usciti nel 2024.

Tineco Un altro di quei brand che non si fa trovare impreparato per occasioni come il Venerdì Nero. Ultimamente però si sta specializzando più in lavapavimenti che in scope elettriche, ma ci sono un paio di modelli lanciati di recente che abbiamo recensito (Tineco PURE ONE A50S e Tineco PURE ONE Station 5 Plus) che sono già disponibili con coupon.

Hoover Un marchio storico molto noto in Italia. Ha tanti modelli a listino, ma se cercate qualcosa che riesce a coniugare leggerezza, manovrabilità e compattezza, buone performance e prezzo contenuto, tenete d'occhio la nuova Hoover HF2. Si trova già in sconto!

Samsung Sono oramai tanti anni che Samsung produce e commercializza scope elettriche. Alcuni modelli hanno prezzi piuttosto vantaggiosi, e c'è anche da dire che il brand ha un'ottima rete di assistenza in Italia. Tra i modelli già in sconto c'è la Jet 65 Pet che include in confezione vari accessori, fra cui anche la Spazzola Pet Mini perfetta per pulire i tessili. Salendo di categoria c'è anche la Jet 85 Premium con doppia spazzola e accessorio flessibile.

Rowenta Altro brand famosissimo in Italia che per il Black Friday e occasioni simili inonda il web di offerte più o meno convenienti. Protagoniste sono quasi sempre le scope elettriche della linea X-PERT, appartenenti a tantissime fasce di prezzo diverse. Occhio però: sono tutti (o quasi) modelli con almeno 1/2 anni sulle spalle. Se però non volete spendere una follia, potrebbero fare al caso vostro.

E Dyson? Come probabilmente saprete, su Amazon non si trova nulla del celebre brand divenuto famoso proprio per i suoi aspirapolvere super potenti. Ci sono però delle promo già attive da ora (e fino al 2 dicembre, il Cyber Monday) da Unieuro: il V8 Origin scontato a 279€ e il V15s Submarine scontato a 759€ sono le due scope elettriche che al momento potete trovare in sconto.

Da MediaWorld per ora trovate anche la DYSON V15 DETECT FLUFFY scontata di circa 200€ rispetto al prezzo di listino.

Migliori Lavapavimenti Black Friday

Anche per le lavapavimenti ci sono tantissimi brand, e di conseguenza tantissimi modelli che di solito vanno in sconto per il Black Friday. Noi vi consigliamo di tenere d'occhio questi 4 modelli nello specifico. Il primo è Mova K20, una lavapavimenti super low cost del sotto marchio di casa Dreame.

C'è poi la Dreame H14 già in forte sconto. La recensione completa la trovate qui. Si piega a 180°, pulisce bene e la base di ricarica si prende cura del rullo lavandolo e asciugandolo.

Alternativamente potete valutare la Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 (qui la recensione!) su cui c'è già un coupon attivo. Anche questa si piega a 180° e asciuga il rullo con aria calda a 70°C per evitare la formazione di batteri e odori.

Dulcis in fundo, un modello recente ibrido che fa da lavapavimenti e scopa elettrica: Jimmy PW11 Pro Max. C'è già il 15% di sconto grazie a uno sconto da applicare prima di aggiungerla al carrello.

