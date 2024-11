Black Friday 2024 smart home: rendi la tua casa intelligente (anche a Natale)

Il mese del Black Friday è ormai iniziato e in attesa del momento clou degli ultimi giorni attorno al 29 novembre iniziamo a proporvi quelle che sono le migliori offerte per quanto riguarda la smart home al Black Friday. Il concetto di smart home è sicuramente molto ampio e ci sono molti livelli di "profondità" per cui si può lavorare sull'avere una casa smart, ma con l'avvento di Matter e con sempre più brand che realizzando prodotti intelligenti e connessi è indubbio che sia sempre più facile avere una casa smart in modo sempre più semplice, ma anche in modo più efficace e spendendo meno soldi. Soprattutto se ci si appoggia alle offerte del Black Friday. In questo articolo scopriamo quali sono le migliori offerte del Black Friday per la casa smart, dividendo i prodotti per varie categorie merceologiche, ma continuate a seguirci perché queste potrebbero essere aggiornate durante queste settimane.

Illuminazione

Quest'anno, abbiamo selezionato le migliori offerte in ambito illuminazione smart per aiutarvi a rendere più versatile e tecnologica l'atmosfera domestica. Che stiate cercando una striscia LED versatile per creare effetti visivi o lampadine intelligenti per un'illuminazione personalizzata, queste offerte sono tra le più convenienti e performanti disponibili sul mercato. L'illuminazione smart permette di personalizzare ogni ambiente della vostra casa con facilità, sia attraverso il controllo vocale che tramite un'app sullo smartphone. Nella nostra selezione per il Black Friday trovate opzioni che spaziano da prodotti premium come le strisce LED Philips Hue, perfette per creare atmosfera, a soluzioni più economiche ma efficaci, come le lampadine intelligenti Govee. È il momento ideale per rinnovare o iniziare a costruire il vostro sistema di illuminazione smart, risparmiando sensibilmente rispetto ai prezzi standard. Potete consultare anche la nostra guida all'acquisto per le lampadine smart.

Telecamere di sicurezza

La sicurezza della casa è diventata un aspetto essenziale nelle nostre vite, e il Black Friday rappresenta l'opportunità ideale per acquistare telecamere smart a prezzi scontati, garantendo la protezione della vostra abitazione senza spendere una fortuna. Quest'anno abbiamo selezionato le migliori offerte sulle telecamere smart, perfette per ogni esigenza di sorveglianza, sia per interni che per esterni. Dalla versatile eufy Security C220, una telecamera per interni con visione a 360°, fino alle soluzioni più robuste come la Imou 2K per esterni con pannello solare, troverete sicuramente l'opzione più adatta per il vostro ambiente. Queste telecamere sono facili da configurare e si integrano perfettamente con gli ecosistemi smart più diffusi, come Google Home, Alexa e Apple HomeKit. Approfittare delle offerte di quest'anno significa aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alla vostra casa, risparmiando rispetto ai prezzi standard. Le telecamere smart selezionate offrono un'ottima combinazione di affidabilità, praticità e prezzo competitivo, perfette per chi cerca una soluzione efficace per la sorveglianza domestica. Potete anche consultare la nostra guida completa all'acquisto delle telecamere smart.

Temperatura e benessere

Mantenere una temperatura confortevole in casa e garantire un'aria di qualità è essenziale per il benessere quotidiano, e il Black Friday offre l'opportunità di fare un upgrade tecnologico risparmiando. Tra le migliori offerte di quest'anno abbiamo selezionato termostati intelligenti e dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria, progettati per semplificare la gestione del clima domestico e rendere la casa più efficiente. Il Netatmo Termostato Wifi Intelligente è una delle soluzioni più apprezzate: consente di controllare il riscaldamento da remoto e ottimizzare i costi energetici. Anche il SONOFF Termostato da Radiatore è una scelta eccellente per chi cerca un controllo puntuale della temperatura stanza per stanza. Il TP-Link Kasa KE100 KIT, invece, combina protezione dal gelo e gestione del riscaldamento con un'interfaccia intuitiva, mentre il tado° Termostato Intelligente è perfetto per il controllo multi-stanza, garantendo comfort in tutta la casa. Non manca poi il Netatmo Home Coach, per chi vuole anche tenere sotto controllo la qualità dell'aria interna, umidità, rumore e CO2, per un ambiente più sano e vivibile. Abbiamo anche una guida dedicata ai termostati smart da spulciare.

Tutto il resto!

Tra le nostre selezioni di quest'anno, troverete una gamma di prodotti pensati per migliorare la sicurezza, l'efficienza energetica e la comodità di utilizzo dei vostri dispositivi. Partendo dalla Yale Linus Smart Lock, una serratura digitale che permette un accesso senza chiave e il controllo remoto, ideale per chi cerca sicurezza e flessibilità. Un altro dispositivo interessante è la Tapo P105, una presa smart italiana che consente di controllare qualsiasi dispositivo elettrico da remoto tramite app o con assistenti vocali come Alexa e Google Home, rendendo la vostra casa più automatizzata e conveniente. Per chi desidera maggiore controllo, il TP-Link Tapo S200B è un pulsante smart versatile che può essere programmato per attivare varie azioni con un semplice clic, mentre il Aqara Rilevatore di Presenza FP2 è un sensore avanzato con tecnologia radar mmWave che può rilevare presenze, cadute e posizionare persone a zone, garantendo una copertura precisa e completa per la vostra casa. Infine, la Eightree Multipresa Intelligente è una multipresa smart con tre prese AC e monitoraggio dei consumi, che vi permette di controllare più dispositivi e gestire l'energia in modo efficiente.

