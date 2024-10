Black Friday 2024 smartphone: gli acquisti migliori, anche per il Natale

Abbiamo scelto alcune categorie: quelle relative alla fascia di prezzo e quelle relative ad alcune caratteristiche peculiari che potreste cercare in uno smartphone. Ricordatevi di salvare questa pagina nei vostri preferiti e di tornare qui con regolarità per scoprire quali sono le migliori promozioni.

In questo articolo vi aiuteremo a scegliere il miglior prodotto per ogni categoria. Se cercate uno smartphone proveremo a consigliarvi la migliore offerta del momento, mano a mano che ci avvicineremo al periodo più caldo. Speriamo di riuscire così ad aiutarvi a scegliere il miglior smartphone scontato per il Black Friday .

Migliori smartphone economici

Migliori smartphone fascia media

Google Pixel 8A è indubbiamente una delle migliori alternative se volete l'ottimo rapporto qualità prezzo offerta della fascia media. Uno dei suoi punti forti è indubbiamente la fotocamera , grazie non solo all'hardware ma anche agli algoritmi di Google. Ma oltre a questo vi portate a casa uno smartphone di fascia media che verrà aggiornato per ben 7 anni, battendo anche molti smartphone top di gamma.

Migliori smartphone top di gamma

Ancora una volta Samsung ha realizzato nel 2024 uno dei migliori smartphone top di gamma in assoluto. Questo S24 è sicuramente un ottimo compromesso. Dimensioni "umane", ottimo comparto fotografico, fantastico display e soprattutto un software completissimo e aggiornato molto a lungo. Samsung Galaxy S24 è uno dei migliori esponenti fra gli smartphone top di gamma in circolazione.

Miglior smartphone batteria

Motorola è sempre stata leader nella gestione energetica dei suoi smartphone. L'azienda ha da sempre realizzato smartphone che riescono a garantire un'autonomia superiore ai dispositivi con batteria di pari capacità della concorrenza. L'ultimo Motorola Moto G85 è uno smartphone che unisce tutto quello che potreste volere da uno smartphone economico con una batteria da ben 5.000 mAh , pur in un corpo sottile e leggero. L'autonomia come dicevamo è decisamente superiore ai concorrenti. In più c'è anche la ricarica a 30W. Potete scoprirne di più nella nostra pagina dei migliori smartphone per batteria .

MIglior smartphone fotocamera

Se cercate un ottimo smartphone per fare foto potreste aver trovato quello che fa per voi con questo Honor 200, soprattutto con le offerte in corso. Si tratta di un eccellente smartphone, dotato di una fotocamera di qualità che permette di fare scatti notevoli, anche e soprattutto in modalità ritratto, ambito in cui quest'anno Honor ha affinato la sua precisione.

Se volete scoprire altri modelli ottimi per la loro fotocamera vi consigliamo di consultare la nostra pagina per i migliori smartphone per fotocamera.