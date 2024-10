Black Friday 2024 smartwatch: le offerte sugli orologi scontati (anche a Natale)

Le offerte del Black Friday come ogni anno non coinvolgeranno solo il giorno effettivo del Black Friday, ma tutto il mese di novembre. Per questo sarà importante tenere sotto controllo tutte le offerte in corso già in questi giorni. Noi abbiamo preparato questa pagina che aggiorneremo mano a mano che le offerte cambieranno e potrete quindi sempre sapere quali sono i migliori smartwatch per quanto riguarda gli sconti del Black Friday.

Abbiamo provato a dividerli per categorie in modo che possiate scegliere fra varie tipologie di orologi smart, che siano più incentrati sullo sport, quelli economici o magari specifici da utilizzare con iPhone (spoiler: Apple Watch).

Come abbiamo poi più volte detto non conviene mai risparmiare tropo con gli smartwatch, in quanto spesso basta spendere poco di più per avere un prodotto davvero degno di questo nome. Tenete conto che sotto vi proponiamo le migliori soluzioni del Black Friday in base agli sconti disponibili, ma vi invitiamo a guardare le relative categorie per i prodotti migliori in assoluto.