Il Black Friday Sonos è al minimo storico su cuffie, soundbar e speaker: è un ottimo momento per pompare l'audio di casa!

Sonos festeggia il Black Friday con sconti fino al 40%, coinvolgendo un po' tutto il suo ampio catalogo di speaker e non solo.

Le seguenti offerte saranno valide sullo store ufficiale fino al 2 dicembre, ma in basso trovate anche i box Amazon agli stessi prodotti, qualora il prezzo sia uguale o magari migliore.

Tra questi ci permettiamo di consigliarvi in particolare le cuffie Sonos Ace, tra le migliori che ci siano in commercio, e gli speaker Era 300, che suonano magnificamente, anche in rapporto alle dimensioni; per chi invece cerchi una soundbar a basso prezzo, la Ray a meno di 200 euro è senz'altro un affare.

Detto questo, con Sonos si cade praticamente sempre in piedi, quindi valutate ovviamente in base alle vostre necessità: le offerte sono tutte buone, considerando anche che Sonos raramente fa grossi sconti, tranne magari quella su Arc, che è stabilmente a 799€ da quando è uscita la nuova Arc Ultra, che purtroppo non è in promozione.