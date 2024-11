Il Black Friday 2024 è davvero un ottimo momento per chi voglia portare un po' di cinema in casa propria. Abbiamo trovato infatti 8 proiettori per tutte le tasche in grado di regalare quel tocco cinematografico che non guasta mai, soprattutto con l'avvicinarsi dell'inverno e delle serate passate in casa, magari rannicchiati sul divano con una bella copertina (BOOMER ALERT!).

Si tratta di videoproiettori che abbiamo scelto in base alle nostre prove passate e alla validità dei due marchi in questione, perché se da una parte è vero che è possibile trovare prodotti a prezzi anche inferiori, dall'altra abbiamo comunque deciso di non sacrificare la qualità e le funzionalità solo per risparmiare qualche euro in più. Qualità / prezzo prima di tutto, insomma.

Gli 8 modelli qui sotto sono tutti al miglior prezzo, quindi sono vere offerte delle quali merita approfittare finché durano. Detto questo, ce ne sono 3 che secondo noi meritano particolare attenzione.