Sfruttate al massimo le offerte del Black Friday 2023 con i buoni sconto e gli abbonamenti gratis per i servizi di Amazon Italia. In questo articolo trovate tutte le promozioni speciali attive in questo momento, grazie alle quali potete accumulare fino a 28€ di buoni sconti da usare per gli acquisti del Black Friday, più tanti altri vantaggi esclusivi. Prima di procedere con la lista, vi consigliamo di scoprire la nostra TOP 10 delle offerte Amazon e anche di iscrivervi al canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale per Amazon e tutti gli altri store, e saremo attivissimi nei giorni del Black Friday.

Buono sconto di 15€ con Amazon Photos

Fino al 27 novembre 2023, per alcuni utenti Prime idonei è possibile ottenere un buono sconto di 15€ utilizzando per la prima volta il servizio Amazon Photos. Per la precisione, è necessario scaricare l'app per Android o iOS e attiva il backup automatico delle foto sul dispositivo. Entro 7 giorni sarà possibile ricevere il buono sconto di 15€ sul proprio indirizzo email.

Buono sconto di 7€ con Punti di ritiro

Fino al 31 dicembre 2023, è possibile ricevere un buono sconto da 7€ utilizzando i punti di ritiro self-service di Amazon. Attenzione perché la promozione è valida solo per alcuni utenti selezionati, quindi verificate sempre che sia attiva anche per il vostro account. Potete attivare la promozione cliccando sul pulsante in basso, mentre trovate maggiori dettagli a questo indirizzo.

Buono Sconto da 6€ con Ricarica Online

Fino al 31 dicembre 2023, potete ottenere un buono sconto Amazon da 6€ effettuando una ricarica online di almeno 60€ sul vostro conto Amazon. Il credito aggiunto e il buono sconto potranno poi essere utilizzati per l'acquisto di prodotti e servizi sullo store. Per tutti i dettagli sulla promozione basta cliccare sul pulsante a seguire.

Music Unlimited gratis 3 mesi

Fino al 11 gennaio 2024, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 3 mesi gratis per la prova del servizio, senza costi aggiuntivi. Il servizio Music Unlimited permette di ascoltare oltre 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Kindle Unlimited gratis 2 mesi

Fino al 27 novembre 2023, i clienti Amazon Prime potranno usufruire di 2 mesi gratis di Kindle Unlimited, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Potete sapere tutto della promozione leggendo il nostro articolo.

Audible gratis 60 giorni

Fino al 30 novembre 2023, il servizio Audible sarà attivabile gratuitamente per i clienti Amazon selezionati che non lo hanno mai provato prima. Avrete a disposizione un abbonamento gratis per 60 giorni, grazie al quale potrete provare tutte le funzionalità della piattaforma, che offre migliaia di podcast e audiolibri esclusivi. Per maggiori informazioni basta leggere il nostro articolo dedicato, invece cliccando sul pulsante a seguire potrete attivare la promozione.

Offerte Amazon Seconda Mano

Fino al 22 novembre 2023, ci sono sconti speciali per la sezione Amazon Seconda Mano, quella che raccoglie i prodotti usati e ricondizionati. Oltre al prezzo già ribassato, potrete ottenere uno sconto extra del 20% per alcuni prodotti selezionati, visibile direttamente al check-out. Scoprite tutti i migliori prodotti in sconto nel nostro articolo dedicato.

Resi estesi fino al 31 gennaio

Amazon ha esteso il periodo di validità del reso gratuito relativo agli acquisti effettuati durante tutto il periodo dedicato alle offerte speciali del Black Friday e del Natale. I clienti Amazon avranno dunque la possibilità di acquistare i prodotti e restituirli gratuitamente entro il 31 gennaio 2024, senza costi aggiuntivi nella maggior parte dei casi. Scoprite tutte le informazioni su questa possibilità dal link a seguire.

Guide ad Amazon