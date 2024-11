Belli gli sconti, ma ecco cosa ci siamo comprati NOI davvero

Questa giornata del Black Friday ha ancora molte ore davanti a sé per lasciarvi il tempo di scoprire quali potrebbero essere le migliori offerte per voi. Noi le abbiamo raccolte nelle nostre pagine tematiche e in una comoda top 10, ma qua sotto vogliamo aprirci un po' a livello personale e raccontarvi cosa abbiamo comprato noi del team di SmartWorld personalmente. Cercando di rimanere il tech e il pop, ma non solo.

Spesso è proprio chiedendo agli amici "cosa ti sei comprato al Black Friday?" che ci vengono in mente dei prodotti che effettivamente avremmo potuto davvero comprare risparmiando. E quindi ecco qua una selezione di quello che ci siamo comprati per il Black Friday, partendo da prodotti puramente tech come un termostato Tado° (quello nuovo), passando per quelli più pop (come LEGO e giochi da tavolo) e finendo con le scorte per la casa.

C'è anche una bellissima etichettatrice a meno di 20€.

Se dovete fare un secret santa è perfetta.