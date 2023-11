Un intero ecosistema Apple al Cyber Monday: iPhone, Mac, Apple Watch ed AirPods al miglior prezzo

La settimana degli sconti del Black Friday sta per finire: oggi è il Cyber Monday, ed è l'ultimo giorno per risparmiare sui prodotti di tecnologia. Come sempre, su SmartWorld trovate una selezione curata delle miglior offerte ancora attive su Amazon, e non manca la nostra Top 10 dei prodotti più consigliati in assoluto.

In questo articolo, però, si parla di Apple: come è ben noto, i prodotti della mela danno il meglio di sé in un ecosistema, ossia se l'utente utilizza tutti i dispositivi a marchio Apple, in grado di comunicare tra loro grazie all'account iCloud. Per questo, sia per chi vuole avvicinarsi ai prodotti dell'azienda, sia per chi vuole massimizzare l'esperienza utente dei propri dispositivi, ha senso cercare di avere un intero ecosistema Apple.

Questo Cyber Monday è un'ottima occasione per farlo: abbiamo scelto per voi una selezione di prodotti, non necessariamente i modelli più recenti e costosi (anzi), con cui è possibile avere un'esperienza utente completa.

Prima di darvi l'elenco, vi ricordiamo che tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale le trovate sul nostro canale Telegram. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive.

CYBER MONDAY AMAZON