La perfetta idea regalo di Natale: un'etichettatrice smart che in offerta costa solo 19€

"Cosa devo regalarti? Hai già tutto!". Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma diciamocelo, è solo una scusa. E poi non serve spendere una fortuna per fare un regalo originale e inaspettato. Ecco perché oggi vi proponiamo un'idea davvero smart e utile, che guarda caso è in super sconto per il Black Friday 2024: un'etichettatrice termica smart.

Etichettatrice Black Friday

La MakeID Q1 è un'etichettatrice termica portatile che si collega tramite Bluetooth allo smartphone, permettendo di creare etichette personalizzate senza bisogno di cartucce. Uno degli aspetti più caratteristici di questo dispositivo, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, è il design unico che ricorda una piccola macchina da scrivere. Grazie ai pulsanti sulla parte frontale, è possibile stampare rapidamente la data del giorno o un'etichetta precedentemente salvata nell'app dedicata. L'app, disponibile per dispositivi Android e iOS, offre un editor ricco di opzioni: adesivi, cornici, testi, codici a barre e molto altro per rendere ogni etichetta davvero unica. I nastri di stampa, disponibili in diversi formati e stili, possono essere acquistati direttamente su Amazon. La batteria si ricarica facilmente collegando il dispositivo a una presa tramite il cavo USB-C incluso.

Questo strumento è ideale per avere sempre ordine in casa, etichettando barattoli, scatole o persino biglietti regalo. La MakeID Q1 si distingue inoltre per la sua qualità di stampa, con una risoluzione di 300 DPI, tra le più alte disponibili per questa categoria di prodotti. In dotazione è già incluso un nastro di etichette, il che la rende un'idea regalo pratica e originale. È possibile acquistarla in tre diverse colorazioni su Amazon Italia (quella rossa è la più nuova, ed è splendida), dove al momento è in offerta: un'ottima occasione per aggiungere un tocco di organizzazione alla vostra casa o per un regalo utile e sorprendente.

