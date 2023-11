Cercate una Friggitrice ad Aria scontata per il Cyber Monday? Scegliete 1 di questi 3 modelli

Le Friggitrici ad Aria stanno guadagnando sempre più spazio nelle cucine degli italiani. Se per il Black Friday non avete approfittato degli sconti e all'ultimo tuffo volete invece sfruttare oggi 27 novembre, ovvero il Cyber Monday, ultimo giorno di sconti prima delle feste natalizie, siete nel posto giusto. Vi abbiamo già proposto un'ampia selezione di prodotti in sconto Cyber Monday, con friggitrici ad aria davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. La trovate qui.

Ma se volessimo restringere la selezione a pochissimi modelli? D'altronde, soprattutto quando non si ha una conoscenza approfondita di un prodotto, un lungo elenco di alternative potrebbe confondere più che guidare su un percorso specifico. In questo articolo ho selezionato 3 modelli che secondo me possono adattarsi alle esigenze di molti, senza necessariamente spendere una follia. E se ancora vi chiedeste come funzionano questi elettrodomestici e a cosa servono, vi rimando al nostro articolo dedicato. Canale Telegram Offerte CYber Monday AMAZON

Moulinex Friggitrice ad Aria 4,2 litri

Un modello di marca, ottimo per chi non ha fiducia in questo genere di prodotti e cerca un minimo di garanzia da parte di produttori più blasonati. Moulinex Friggitrice ad Aria 4,2 litri è un modello estremamente classico, forse uno dei più classici che potreste acquistare. Grazie a un coupon attivo per il Cyber Monday il prezzo scende sotto la soglia psicologica dei 70€. Ci troviamo di fronte a un modello senza vetro frontale. Di conseguenza una volta portata a termine la cottura potete inserire il cestello in lavastoviglie senza grosse preoccupazioni. Il cestello è da 4,2 litri, una dimensione nella media comunque sufficientemente grande da accogliere varie porzioni al suo interno. I comandi sono tutti sulla parte superiore, e ci sono anche 8 programmi di cottura preimpostati. Francamente non è una funziona che uso molto, ma a qualcuno può tornare utile. Nel manuale trovate un QR Code che vi rimanda all'app ufficiale dove trovare varie ricette da fare nella friggitrice ad aria, e inoltre con l'acquisto è incluso un anno di abbonamento alla rivista in formato digitale di Giallo Zafferano.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Ve ne ho parlato a lungo anche in una recensione dedicata (con video). Smart Air Fryer Pro 4L è una versione "riveduta e corretta" del primissimo modello di Xiaomi. Perché sceglierla? Prima di tutto non è un monolite nero e ingombrante. Potete esporla in cucina facendola quasi passare inosservata, o comunque anche se qualcuno la notasse vedrebbe un dispositivo dalle linee curate ed eleganti. In ogni caso, stiamo cercando una friggitrice ad aria che funzioni bene, non un complemento d'arredo. Smart Air Fryer Pro ha un cestello da 4 litri che si presta bene per famiglie da 2/3 persone, e ha delle chicche di non poco conto come la cottura che va da 40° a 200°. Quest'ultima vi permette di cuocere pietanza classiche e anche di fare cose particolari come la cottura lenta della carne, scongelamenti poco aggressivi e addirittura la preparazione dello yogurt. Questo modello integra anche vetro frontale e luce interna per seguire la cottura delle pietanze. Lo sconto Cyber Monday non sembra elevatissimo, ma considerate che quando è uscita di listino costava addirittura 159€.

Philips Airfryer 3000 Serie XL

È il modello più venduto per il Black Friday di Amazon e anche oggi 27 novembre in pieno Cyber Monday vanta ancora il bollino #1 più venduto, e non fatico a capire il perché. Cercando Friggitrici ad Aria Cyber Monday su Amazon spuntano tantissimi marchi sconosciuti ai più, e in questo miasma di dispositivi vederne uno di marca che, solo il mese scorso, è stato acquistato da oltre 8.000 acquirenti, dà una certa sicurezza. E in questo caso è anche giusto così: la Philips Airfryer 3000 Serie XL è un modello perfetto per avvicinarsi al mondo delle friggitrici ad aria. Prima di tutto ha un cestello bello grande, in grado di accontentare anche famiglie di 3 o 4 persone (Philips dice addirittura 5). Il cestello senza vetro vi permette di mettere tutto in lavastoviglie in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato. L'unica cosa da tenere in considerazione è il consumo di 2.000 watt, più alto rispetto alle friggitrici ad aria classiche che di solito si fermano a 1500/1600 watt. C'è un motivo però: serve più potenza per portare 6,2 litri di cestello a 200°. E l'ho vista bene questa cosa provando modelli con cestelli più ampi e minor potenza che faticano a cuocere le pietanze, annullando di fatto il vantaggio della cottura in friggitrice ad aria.