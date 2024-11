Cibi freschi e ben conservati a lungo con un frigorifero Bosch al prezzo più basso per il Black Friday

Tra i prodotti più interessanti di questo tipo in offerta per il Black Friday ci sono 3 frigoriferi Bosch, dal prezzo via via crescente (ma tutti e 3 al minimo storico o quasi), che si distinguono non solo per la capienza ma anche per le tecnologie impiegate.

Capienza

Il primo ha una capacità totale di 324 litri, suddivisi in 237 litri per il frigorifero e 87 litri per il congelatore.

Il secondo ha una capacità totale di 302 litri, con 214 litri dedicati al frigorifero e 88 litri al congelatore.

Il terzo, infine, ha una capacità totale di 363 litri, di cui 260 litri per il frigorifero e 103 litri per il congelatore.

Su questo primo punto c'è poco da dire: ciascuno sceglierà le dimensioni che più si adattano alle proprie abitudini, però è più importante capire come i cibi vengono conservati.

No frosto o low frost?

Il primo e il terzo modello sono infatti no frost, mentre quello di mezzo è low frost. Cosa significa? Significa che i no frost prevengono completamente la formazione di ghiaccio sia nel vano frigorifero che nel congelatore. Lo fanno grazie a un sistema di ventilazione che fa circolare l'aria fredda in modo uniforme, eliminando l'umidità presente all'interno e riducendo così anche i cattivi odori. Lo svantaggio è che possono asciugare gli alimenti non sigillati correttamente (es. le verdure lasciate senza protezione).

I low frost invece riducono ma non eliminano del tutto la formazione del ghiaccio, grazie a un sistema di evaporazione e design delle pareti interne per rallentare l'accumulo di ghiaccio.

Inutile dire che in questo secondo caso il frigo ogni tanto andrà sbrinato, mentre nel primo caso non ce n'è mai l'esigenza.

Consumi

Questo ci porta a parlare dei consumi. Tendenzialmente i no frost consumano un po' di più, a causa del sistema di circolazione dell'aria. Nel nostro caso però il primo frigo è in classe E mentre gli altri due in classe C. Per essere più precisi, il primo consuma 238 kWh/a il secondo 149 kWh/a e il terzo 162 kWh/a.

VitaFresh e FreshSense

Infine vanno considerate anche le tecnologie per la conservazione degli alimenti. Nel primo modello abbiamo il FreshSense, ovvero un sistema di sensori che monitorano costantemente la temperatura interna ed esterna del frigorifero, al fine di mantenere una temperature interna costante.

Negli altri due ci sono invece, rispettivamente, i cassetti VitaFresh e VitaFresh XXL. Questi offrono due zone climatiche: una a bassa temperatura (circa 0°C) per carne e pesce, e una con umidità regolabile per frutta e verdura, pertanto sono più flessibili.

Adesso avete tutti gli strumenti utili per capire quale frigorifero si adatti meglio alle vostre esigenze, sicuri che comunque farete un acquisto dal prezzo conveniente.