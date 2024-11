Pixel Tablet a soli 349 euro sul Google Store è un'offerta irresistibile, ma Amazon rilancia col Pixel 7a

L'abbiamo già detto più volte che il singolo giorno del Black Friday non conta quasi più niente, dato che per tutto il mese di novembre piovono offerte "a caso", alcune delle quali davvero ottime, come quella in oggetto su Pixel Tablet (e non solo).

Il Google Store propone infatti una buona varietà di offerte, molte delle quali a prezzi inferiori a quelli di Amazon. Ecco quindi quelle che secondo noi sono più convenienti.

Ci sono anche altri prodotti Google a sconto, ma i 4 che abbiamo selezionato qui sopra sono decisamente i migliori per rapporto qualità/prezzo, e abbiamo già spiegato il perché per ciascuno di essi.

Nulla vi vieta di curiosare su Google Store o Amazon alla ricerca di qualcosa di diverso, tanto il Black Friday andrà avanti ancora fino a fine mese, e probabilmente anche più in là.