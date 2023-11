I robot aspirapolvere Roborock scontati durante il Black Friday

Il Black Friday annuale ha ufficialmente preso il via, con negozi, rivenditori e marchi che offrono sconti imperdibili. Questo è il momento migliore per acquistare gli articoli nella tua lista dei desideri, quindi non perdere questa opportunità. Tra i prodotti in offerta ci sono i robot aspirapolvere Roborock (alcuni fra i migliori in assoluto che abbiamo mai provato), conosciuti per le loro potenti capacità di pulizia e avanzata tecnologia di navigazione.

Durante il Black Friday, i modelli Roborock S8 e S7 Max Ultra sono disponibili a prezzi scontati con risparmi fino al 31%. La promozione termina il 27 novembre, quindi affrettati a fare il tuo acquisto se desideri risparmiare tempo nella pulizia quotidiana.

Roborock S8 Robot Vacuum

Il Roborock S8 si distingue per essere uno dei robot aspirapolvere più potenti di Roborock. Grazie a una potenza di aspirazione aumentata a 6000Pa, è in grado di rimuovere facilmente polvere, capelli e altri residui da pavimenti e tappeti.

Il sistema di spazzole doppie in gomma, ruotando in direzioni opposte, migliora ulteriormente la potenza di pulizia riducendo l'intreccio dei capelli.