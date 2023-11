È finalmente arrivato il Black Friday, con tutti i suoi sconti: noi abbiamo già selezionato le migliori offerte disponibili su Amazon, con una particolare attenzione ai 10 prodotti Top che vi consigliamo. Come forse saprete, il Black Friday nasce negli Stati Uniti e dà il via al periodo di shopping natalizio e a tal proposito: avete già pensati ai regali di Natale? Il Black Friday può essere un'ottima occasione per comprare un po' di pensierini con il giusto anticipo, togliendosi lo stress e risparmiando anche un po' di euro. Per questo motivo, abbiamo pensato per voi a 10 regali di Natale economici, entro i 50€: idee regalo per tutti, che magari potranno aiutarvi a mettere qualcosa sotto l'albero.

Bluetooth Tracker

Per una persona smemorata, il Bluetooth tracker sono il regalo perfetto: far suonare le chiavi per ritrovarle in casa prima di uscire è impagabile. Nel caso di amici con iOS, vi consigliamo i primi due di Eufy che è un'ottima alternative ad AirTag (e funziona anche con l'ecosistema Dov'è, che consente quindi di ritrovare anche oggetti smarriti all'esterno), mentre per chi ha Android meglio andare di Chipolo o Tile.

Cuffie o auricolari Bluetooth

Cuffie e auricolari servono sempre: tutti ascoltano musica e podcast, tutti fanno chiamate. Abbiamo selezionato per voi un po' di modelli economici ma validi, ma se cercate altri sconti date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori auricolari in offerta al Black Friday.

Fiori LEGO

Avete mai visto i bouqet di fiori LEGO? Sono veramente spettacolari, un regalo che verrà apprezzato da tutti.

Maglioni natalizi brutti

I maglioni brutti (o ugly sweater, all'inglese) sono ormai una tradizione di Natale: parliamo di quei maglioni talmente brutti che fanno il giro e diventano fantastici, che puoi mettere solo una settimana all'anno, ma che settimana!

Gioco da tavolo

I giochi da tavolo piacciono a grandi e piccini e sono anche un ottimo modo per svoltare serate tra amici. Ve ne consigliamo un paio che apprezziamo, ma se volete saperne di più date un'occhiata alla nostra lista completa dei migliori giochi da tavola in offerta al Black Friday.

Power bank

C'è sempre l'amico o l'amica col telefono perennemente scarico o quasi: per loro, ci vuole un power bank! Anche in questo caso, qui sotto trovate una piccola selezione, ma se volete più scelta date un'occhiata alla nostra selezione completa per il Black Friday.

Etichettatrice / stampante termica

Se conoscete persone particolarmente meticolose, di quelle un po' compulsive che amano tenere tutto ordinato, le etichettatrici sono un regalo fantastico. E per una variante artistica, per persone meno maniacali e più estrose, guardate anche le stampanti termiche: si tratta di piccole stampanti che stampano su carta termica (come quella degli scontrini, per intenderci), che non hanno bisogno di inchiostro e sono perfette per piccole foto, etichette o quel che vi pare.

Tè, tisane e dolcetti

In inverno non c'è niente di meglio che stare al calduccio a sorseggiare un tè o una tisana, e poi non si dice mai di no a un cioccolatino.

Agenda 2024

Con l'anno nuovo, tutti coloro che organizzano la propria vita su carta e penna dovranno cambiare agenda: al Black Friday ci sono quasi tutti i modelli di Moleskine in sconto, ve li proponiamo qui sotto.

Zaino