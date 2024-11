Audio di qualità: comprate QUESTE cuffiette, non le solite, in offerta Black Friday

Ma come ben sapranno tutti gli audiofili, la miglior qualità audio è quella che passa dal cavo , specialmente in rapporto qualità/prezzo. In altre parole, spendendo poche decine di euro potrete godere di un suono di qualità superiore, nettamente migliore rispetto a quello che avrete con auricolari e cuffie senza fili dai costi comparabili (come avevamo spiegato anche nell'articolo di seguito).

Il Black Friday di Amazon è ormai iniziato e andrà avanti fino al 2 dicembre. Tra le migliaia di offerte ovviamente non mancano i prodotti per l'audio e noi stessi vi abbiamo già consigliato i migliori auricolari in sconto e le migliori cuffie a padiglione da comprare al Black Friday , parlando ovviamente di modelli Bluetooth.

In particolare, nel box in fondo vi consigliamo un paio di modelli di IEM in sconto. Per chi non sapesse di cosa parliamo, IEM sta per in-ear monitor: si tratta di auricolari caratterizzati da un'elevata fedeltà sonora e un profilo di equalizzazione flat, utilizzati dai musicisti durante le esibizioni, per ascoltare i volumi in cuffia.

In tutti i casi il cavo è removibile e può essere sostituito se danneggiato.

Negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di In-Ear Monitor prodotti da aziende cinesi, tanto che online è diventato famoso il termine CHI-FI (una crasi tra China e Hi-Fi). Qui sotto alcuni modelli di aziende note disponibili in sconto, che possono offrirvi esperienze d'ascolto di qualità superiore (via cavo, ovviamente).