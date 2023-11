Il miglior smartphone pieghevole è scontato di 250€ al Cyber Monday

In occasione del Black Friday OnePlus ha annunciato una promozione esclusiva per il suo rinomato smartphone pieghevole, il OnePlus Open, ora disponibile a soli 1599€ invece di 1849€. Oggi, al Cyber Monday, è l'ultima occasione per accaparrareselo a questo prezzo.

Il OnePlus Open è a nostro parere il miglior smartphone pieghevole attualmente disponibile sul mercato. Questo dispositivo combina l'eccellenza tecnologica di OnePlus con un design innovativo, offrendo un'esperienza utente unica e versatile. Tutti i dettagli nella nostra recensione completa.