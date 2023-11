In un Black Friday 2023 che è particolarmente "spalmato", come vi abbiamo spiegato meglio qui, è facile perdersi qualche "chicca", qualche offerta davvero interessante in mezzo alla marea di (presunte) promozioni. Ecco quindi che vogliamo segnalarvi due smartphone che sicuramente conoscerete benissimo, iPhone 14 e Samsung Galaxy S23, al miglior prezzo di sempre, entrambi venduti e spediti da Amazon, con disponibilità immediata.

Per iPhone 14, versione da 128 GB, abbiamo solo il colore Galassia (il bianco, per capirsi), mentre per Galaxy S23, versione da 256 GB, potete scegliere il verde o il nero. Nel caso la memoria interna di iPhone 14 non fosse per voi abbastanza, segnaliamo che c'è il miglior prezzo anche sul 256 GB, sebbene siano comunque 200 euro in più della variante meno capiente.

