Kobo Libra Colour costa così poco al Black Friday che non vale la pena aspettare il Kindle a colori

Quest'ultimo ha avuto qualche piccolo problema al lancio e le spedizioni sono in ritardo, ma rimane Kobo Libra Colour, che non solo è in vendita, ma è anche disponibile con un corposo sconto in questi giorni di offerte. Anche se non c'è il bollino Black Friday, il prezzo è sceso ancora negli ultimi giorni, con uno sconto complessivo di circa una quarantina di euro rispetto il prezzo di listino (e una decina in meno rispetto all'ultimo prezzo più basso).

Come ho già ripetuto in varie occasioni e anche in video, però, se non vi interessano davvero i contenuti a colori (fumetti, riviste.

..) e leggete solo romanzi in bianco e nero, vi consiglio un ebook reader standard, non a colori, perché la resa del display sui semplici testi in bianco e nero è migliore.

A tal proposito, anche i nuovissimi Kindle (sia modello base che Paperwhite) sono in forte sconto in occasione del Black Friday: sono ebook reader eccellenti, appena lanciati sul mercato, con le più recenti tecnologie per la lettura (display migliori e più veloci). Super consigliati, specialmente a prezzo ridotto.