Lavastoviglie Bosch al miglior prezzo nel Black Friday Amazon

Gli elettrodomestici per la casa hanno sempre un posto speciale nel cuore, e soprattutto nelle tasche, degli acquirenti in occasione del Black Friday.

È infatti logico aspettare periodi di svendite come questo per approfittare di qualche offerta, nel tentativo di mitigare una spesa importante come quella di una lavastoviglie, che logicamente tutti vorremmo durasse anni e anni.

In quest'ottica vi suggeriamo un ottimo modello di Bosch, una lavastoviglie da incasso a scomparsa totale della Serie 8, lanciata nel 2023.

Progettata per integrarsi perfettamente nelle cucine moderne, offre una combinazione di tecnologia avanzata e efficienza energetica, posizionandosi come una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico. Tra i suoi punti di forza abbiamo:

Efficienza energetica di classe A , con soli 54 kWh per 100 cicli nel programma Eco.

, con soli 54 kWh per 100 cicli nel programma Eco. Tecnologia PerfectDry con Zeolite : utilizza minerali naturali per un'asciugatura impeccabile, anche per le stoviglie in plastica, riducendo al contempo il consumo energetico.

: utilizza minerali naturali per un'asciugatura impeccabile, anche per le stoviglie in plastica, riducendo al contempo il consumo energetico. Connettività Home Connect : possiamo controllare e monitorare la lavastoviglie da remoto tramite smartphone o tablet, casomai ci fossimo scordati di avviarla da casa.

: possiamo controllare e monitorare la lavastoviglie da remoto tramite smartphone o tablet, casomai ci fossimo scordati di avviarla da casa. Extra Clean Zone: Una zona dedicata nel cestello superiore che assicura una pulizia intensiva per le stoviglie più sporche, eliminando efficacemente residui di cibo e incrostazioni.

Con una capacità di 14 coperti, questo modello di Bosch è adatto per nuclei familiari di medie e grandi dimensioni, ed è disponibile su Amazon al minimo storico.

Non costa poco in senso assoluto, ma è appunto un prodotto di qualità e fatto per durare.