Il Black Friday LEGO spiegato bene: gli sconti esclusivi, i regali con gli acquisti, i set al minimo storico e tanto altro

Dal 29 novembre al 2 dicembre è Black Friday LEGO. Non che in questi giorni non ci siano stati sconti, sia chiaro, ma dopo il Weekend Insiders, lo store LEGO online si popolerà di nuove promozioni da non perdere. Non solo, in questi ultimi giorni di sconti ci saranno anche nuove promozioni su Amazon, regali con gli acquisti sullo store ufficiale danese e tanto altro. Stare dietro a tutto è molto difficile, ma con il nostro aiuto potreste riuscirci. E scusate il titolo alla "Il Post", ma viste appunto tutte le promozioni attive serviva spiegare bene cosa succede oggi e nei prossimi giorni.

Black Friday sul sito LEGO

Per cominciare, c'è una selezione di sconti speciali su set selezionati fino a esaurimento scorte. A dirla tutta non sono offerte così incredibili. Alcune cose erano già scontate i giorni scorsi. Ci sono giusto un paio di set di Natale, usciti di recente fra l'altro, che potete recuperare a prezzi vantaggiosi.

Sempre a tema Natale ci sarebbero poi una serie di calendari dell'avvento a prezzi più o meno vantaggiosi:

Gli sconti più golosi comunque sono dedicati agli utenti Insiders. Guardate la sezione successiva dell'articolo!

Sconti per i soci Insiders

Oltre agli sconti Black Friday, ci sono ancora attivi alcuni sconti per gli utenti iscritti LEGO Insiders. Sono decisamente più golosi, e anche questi sono attivi fino a esaurimento scorte. Fra i set coinvolti ci sono lo Shuttle, il Nintendo NES, R2-D2, il Treno Merci e tanti altri. Li trovate tutti qui o premendo sul bottone sottostante. Sconti esclusivi LEGO Insiders

Regali con gli acquisti

ATTENZIONE: i regali con gli acquisti NON valgono per i preordini. Valgono solo ed esclusivamente per gli oggetti disponibili. Per questo Black Friday e Cyber Monday tornano i regali con gli acquisti che ci sono stati durante il weekend Insiders. Il primo è il LEGO Giradischi vintage #40699! Composto da 310 mattoncini, una volta montato misura 16 x 12 centimetri di base e circa 4 di altezza. Non è enorme quindi, ma è una riproduzione fedele con puntina mobile, LP da montare, pulsanti e coperchio. Il valore del set è di 29,99€. Per averlo dovete raggiungere una soglia di spesa di almeno 250€ sul LEGO Store.

Torna anche il Treno di Natale Creator #40700. Il set vi permette riprodurre un piccolo treno natalizio con locomotiva a vapore e 2 carrozze che possono essere staccate per riorganizzare il loro ordine. Le carrozze sono piene di regali e altri dettagli, anche questi personalizzabili. C'è persino un piccolo albero di Natale che ruota. Lo montate con 294 pezzi, e misura, una volta assemblato, 15 centimetri di lunghezza. Verrà automaticamente aggiunto al carrello spendendo almeno 170€ sul LEGO Store online.

C'è anche un terzo omaggio, ma è valido soltanto acquistando il nuovissimo set LEGO Icons Endurance #10335. Quest'ultimo esce proprio in occasione del Black Friday, il 29 novembre 2024:

Comprando l'Endurance LEGO, oltre agli altri due regali con gli acquisti (si superano entrambe le soglie), c'è anche un terzo regalo: La scialuppa di salvataggio di Shackleton #40729. Si tratta di un mini set ovviamente legato all'Endurance stessa, comprensiva delle minifigure di Sir Ernest Shackleton e del fotografo Frank Hurley. Il valore ammonta a 24,99€.

Se aspettate il 2 dicembre, il Cyber Monday, con il rischio però che vadano esauriti tutti gli altri regali con gli acquisti, c'è anche un altro regalo: la polybag Moto di Venom & Camion rimorchio della musica del valore di 3,99€. Per sbloccarli basta spendere 50€ sullo store.

Cashback 5%

Da metà novembre circa, LEGO ha rivoluzione il modo in cui si convertono i punti Insiders in coupon sconto. Finora, per riscattare i codici sconto si dovevano accumulare punti Insiders e convertirli in coupon specifici. Per esempio, per 20€ di sconto si dovevano convertire 3.000 punti Insiders. Se si voleva solo 15€ non ci si poteva fare nulla. Adesso invece potete convertire i punti Insiders direttamente al checkout.

Di fatto, facendo acquisti sul LEGO Store, accumulate un numero di punti sufficiente a garantirvi un cashback del 5% sul valore di acquisto a carrello. Non male! Tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Premi da riscattare con i punti

Se il cashback non è di vostro interesse, ci sono anche nuovi premi Insiders da riscattare. Il primo in realtà è un coupon da 5€ che vi costa solo 187 punti Insiders invece dei soliti 750. Potete riscattarne fino a 3, seguendo questo link.

Ci sono poi altre tre premi esclusivi: Set Cronometro marino con 2.400 punti Insiders, il Set Tris con ben 10 minifigure spaziali a 2.400 punti e il Barracuda Seas sempre a 2.400 punti. Li trovate tutti qui. Nuovi Premi Insiders Black Friday 2024

Sconto extra del 25% su Amazon

Set al minimo storico su Amazon

Vediamo una carrellata di set Amazon attualmente al minimo storico per questo Black Friday 2024.

Occhio che è in sconto anche Monkey Palace, il nuovo gioco da tavolo Asmodee realizzato in collaborazione con LEGO. È sceso al minimo storico.

