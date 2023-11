Nei negozi LEGO fino al 30% di sconto su tanti set per il Black Friday, online ci sarà l'offerta più grande di sempre

Dopo essersi lasciata alle spalle il Weekend Insiders, LEGO si prepara ad accogliere il Black Friday in grande stile. Già sapevamo che il LEGO Store ufficiale online avrebbe fatto qualcosa in occasione del celebre venerdì nero, tant'è che ha anche allestito un'apposita pagina dove c'è qualche informazione di rilievo a riguardo. Non sapevamo però quale sarebbe stata l'entità degli eventuali sconti applicati su set selezionati, e finalmente possiamo farci un'idea a riguardo. Ci è infatti arrivata una mail relativa a quello che sarà il Black Friday dei LEGO Certified Store, ovvero i negozi fisici ufficiali italiani sparsi oramai in diverse regioni. Gruppo LEGO Fan Italia BLACK FRIDAY AMAZON Ora, come forse saprete (soprattutto se avete letto questo articolo), le promo che ci sono nei negozi non sono strettamente legate a quelle del LEGO Store Online. Spesso ci sono gli stessi GWP (Gift With Purchase, regali con gli acquisti), qualche promo simile o identica ed eventi in comune, ma di fatto si tratta di canali di vendita diversi, tant'è che nei Certified Store non si accumulano punti LEGO Insiders. Ci sono però altri indizi che fanno ben sperare anche per il negozio online di LEGO, ma procediamo per gradi. Fino al 27 novembre prossimo nei 26 LEGO Certified Store di Italia ci sarà fino al 30% di sconto su articoli selezionati. Sconti ottimi quindi, ma per sapere quali prodotti sono coinvolti bisogna appunto recarsi nei negozi fisici.

E sul LEGO Store online?

Come accennato, LEGO Italia non si è ancora sbilanciata a riguardo. Il fatto però che nei negozi fisici ci sia fino al 30% di sconto su set selezionati fa ben sperare anche per lo store online. Proprio su LEGO.com nella pagina dedicata al Black Friday viene usata la stessa identica grafica pubblicitaria di quella usata dai negozi fisici. Non solo: ci sono già state indiscrezioni nei giorni passati riguardanti il Black Friday LEGO che ci sarà negli Stati Uniti, e anche lì si parla di sconti fino al 30%. Sulla pagina che vi ho linkato poco fa si legge anche: Risparmia su set selezionati con la nostra offerta Black Friday più grande di sempre, fino a esaurimento scorte

Il 24 è anche il gran giorno degli Avengers...

Per il Black Friday arriva online e nei negozi anche il nuovissimo set LEGO Marvel, la mitica Torre degli Avengers, un grattacielo composto da oltre 5.000 mattoncini alto 90 centimetri dotato di un vero e proprio esercito di minifigure, 31 in totale.

Acquistando la torre dal 24 al 27 novembre, che guarda caso è proprio il periodo degli sconti Black Friday, si riceverà in regalo anche il Taxi LEGO Marvel 4 minifigure, tra cui quella di Black Panther.

... e di tanti regali con gli acquisti