I set LEGO in sconto Black Friday anche al minimo storico, perfetti per i regali di Natale

Sono oramai diversi giorni che ci sono decine e decine di set LEGO in sconto su Amazon per questa 10 giorni di promo legate al Black Friday. Oggi 24 novembre però è il vero e proprio Venerdì Nero, e Amazon (e LEGO) non fa eccezione.

Proprio in queste ore sono spuntate nuove e golose offerte, e tra queste ci sono anche set LEGO che prima non erano in sconto. Molti di questi si prestano benissimo come regali di Natale: ci sono la Vespa, i bouquet di fiori e tanti altri che possono offrirvi dei bei spunti per aggiungere qualche scatola in più sotto l'albero.

Per conoscere anche tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, vi suggeriamo caldamente di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive.

Canale Telegram Offerte

BLACK FRIDAY AMAZON

Veniamo quindi alla carrellata di set LEGO in sconto Black Friday. Intanto vi suggeriamo di prendere in considerazione questi due. Occhio: sono tutti e due al minimo storico di sempre!