Arrivano i COUPON LEGO su Amazon! Sconti extra su tanti set, e occhio anche agli altri cali di prezzo

Sono arrivati i COUPON sui set LEGO su Amazon!

Per il Black Friday ci sono già decine e decine di modelli LEGO in sconto, ma un po' per aggirare le limitazioni imposte dal sistema che mostra gli sconti (che deve obbligatoriamente segnalare i prezzi più bassi), un po' per dare nuova linfa vitale al Black Friday, ci sono tante nuove occasioni.

Come funziona? Semplice: su tutta una serie di prodotti a marchio LEGO che vi segnaliamo qui di seguito, potete applicare un coupon extra prima di aggiungerli al carrello.

In questo modo avrete uno sconto extra su quello già applicato. E occhio, questi coupon sono validi anche per set che non sono in sconto per il Black Friday.