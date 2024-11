I LEGO presto fuori catalogo da comprare per il Black Friday: ci sono veri pezzi da novanta, fra cui anche lo Shuttle e la ECTO-1

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, LEGO cala la scure (si fa per dire) su tutta una serie di set appartenenti ai filoni più disparati. Si fa insomma spazio a nuovi prodotti, e di conseguenza i più vecchi o magari quelli che hanno venduto di meno vengono tolti dal catalogo. Cosa significa? Che questi modelli diventeranno difficilissimi da trovare, e anche se li troverete disponibili da qualche rivenditore terzo (non affiliato a LEGO), i prezzi saranno decisamente più salati. Vediamo quelli che stanno per uscire fuori catalogo entro la fine del 2024, alcuni di quei quali potreste riuscire ad acquistare in sconto in occasione del Black Friday. E occhio all'avvicinarsi del Weekend Insiders!

NASA Space Shuttle Discovery

Il più goloso è probabilmente il set LEGO Icons NASA Space Shuttle Discovery, che uscirà di produzione e di vendita a fine 2024. Si tratta di un set imponente, che una volta assemblato è lungo più di mezzo metro. Composto da 2.354 pezzi, include anche il telescopio Hubble da esporre a sé stante o dentro lo Shuttle. Sul LEGO Store potete comprarlo a prezzo pieno, 199,99€, con 1.500 punti Insiders (3.000 questo weekend) e regali con l'acquisto eventuali acquistandolo il 23 e il 24 novembre.

Non vi conviene comprarlo su Amazon. Si trova disponibile solo da venditori terzi che stanno già cercando di guadagnarci qualcosa in più, proponendolo a prezzi più alti di almeno 50€ rispetto al LEGO Store. Un po' meglio su eBay, dove potreste trovarlo anche a qualcosa in meno.

ECTO-1 Ghostbusters

Anche il mitico set LEGO ECTO-1 Ghostbusters della linea Icons sarà presto fuori catalogo. Questo è un set da collezione imperdibile, che sicuramente acquisirà ulteriore valore nel tempo. Composto da 2.352 pezzi, è una riproduzione fedele al 100% della versione cinematografica. Ci sono anche tanti dettagli presi dal film Afterlife. Il prezzo di listino è pure più salato di quello dello Shuttle: 239,99€. Gli utenti Insiders questo weekend racimoleranno 3.600 punti Insiders.

Questo se non altro si riesce ad acquistare in sconto anche su Amazon. Non tornerà mai al minimo assoluto di qualche anno fa, anche perché appunto sta per uscire di produzione, ma comunque 40/50€ meno lo pagate.

Chevrolet Camaro Z28

Per i nostalgici delle vetture di un tempo, potrebbe essere arrivato il momento giusto per recuperare LEGO Chevrolet Camaro Z28 della linea Icons da collezione. Sarà fuori catalogo da fine dicembre. Si tratta di un modello personalizzabile con tante parti interattive. Assemblata è lunga 36 centimetri, quindi un set bello grande, composto da un totale di 1.456 pezzi. Il prezzo di listino ammonta a 169,99€. Gli utenti Insiders si accaparreranno anche 1.275 punti.

Potrebbe far parte delle offerte speciali del Weekend LEGO Insiders. Nel caso apparirà in questa pagina a partire da sabato 23 novembre.

Su Amazon già la trovate a circa 15€ meno, e non è da escludersi che ci siano pure sconti più golosi nei prossimi giorni.

La Baita

LEGO Ideas Baita #21338 uscirà presto di produzione. È un set doppiamente prezioso: da una parte appena non sarà più disponibile aumenterà di valore. Dall'altro stiamo parlando di un progetto Made in Italy! Inoltre è un set esclusivo del LEGO Store, per cui potete recuperarlo solo da lì (o quasi). Si parla di 2.082 pezzi, una base di 22 x 44 cm, altezza di 28 centimetri, varie minifigure. Il prezzo di listino ammonta a 179,99€, e con l'acquisto gli utenti Insiders guadagnano 1.350 punti.

Macchina da scrivere e Mappamondo

Tra i set Icons e Ideas da collezione che usciranno fra pochissimo di produzione ce ne sono due che sono degli ottimi complementi di arredo: LEGO Il Mappamondo #21332 e la splendida Macchina da scrivere LEGO #21327. Ve lo dico: è un po' inutile cercarli in store che non siano quello ufficiale LEGO. Qualcosa potreste trovare nei negozi fisici, ma il prezzo sarebbe più o meno lo stesso (se non rincarato). Inoltre comprandoli questo weekend accumulereste punti doppi e regali esclusivi, quindi tanto vale rivolgersi direttamente a LEGO.

Tanti set Harry Potter e Star Wars

Ogni anno LEGO lancia nuovi set delle linee Star Wars ed Harry Potter, e ogni anno puntualmente alcuni dei modelli di queste due serie escono di produzione. Ve ne elenchiamo alcuni qui di seguito, si trovano su Amazon a prezzi scontati rispetto a quelli applicati sul LEGO Store. Tutti quelli che vedete qui usciranno di produzione fra poche settimane. Ci sono anche il Millennium Falcon (l'edizione classica, non quella enorme) e la Stamberga Strillante.

Ma non finisce qui

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.