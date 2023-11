Merita comprare il Luna Controller adesso che è scontato?

Amazon Luna, il servizio di game streaming dell'azienda, è arrivato in Italia lo scorso 15 novembre, e con lui il Luna Controller, un gamepad dedicato, che non è necessario per giocare con Amazon Luna, "ma aiuta" (vedremo a breve come). Il bello è che il Luna Controller è scontato a 39,99€ fino al 27 novembre, quando poi passerà al prezzo di listino di 69,99€, e siccome lo potete utilizzare anche via Bluetooth o USB-C per collegarlo a console e PC è lecito chiedersi se valga o meno la pena approfittare di questo sconto. E noi siamo qui per rispondervi.

Com'è fatto il Luna Controller

Per molti versi il Luna Controller ricorda quello per Xbox. È alimentato da due batterie AA, incluse in confezione (è compatibile anche con le batterie ricaricabili, ma dovrete procurarvele da soli), ma volendo potete usare anche un semplice cavo USB-C (non incluso), senza batterie; perdendo ovviamente la comodità del wireless. Ci sono tutti gli stick, tasti e trigger che vi aspettereste da un qualsiasi controller (12 in tutto), tra i quali un tasto dedicato per Amazon Luna e uno per i comandi vocali, essendo provvisto anche di microfono. A proposito di audio, c'è anche un jack da 3,5mm sul profilo inferiore. Gli stick analogici sono sfalsati, e questo ci piace; X, Y, A e B hanno un buon feedback, anche se quello del tasto Y, sul controller che abbiamo, è un po' meno marcato degli altri; i trigger sul retro sono proprio in punta dell'indice, ma i due pulsanti dorsali sopra di loro sono più difficili da raggiungere, perché per come è fatto il controller l'indice viene indirizzato verso il basso, e sollevarlo per premerli richiede più sforzo del dovuto; al punto che, più che con i polpastrelli, è comodo premerli con la falangina dell'indice. A parte questo, l'ergonomia del controller è in generale buona, e la presa solida e sicura, anche perché il peso è ben bilanciato (280 grammi circa, batterie incluse), ma si tende abbastanza a sudare con l'uso intenso.

Come funziona il Luna Controller