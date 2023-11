Le carte Magic e Pokémon da comprare in sconto Cyber Monday: le offerte ancora attive su Amazon!

Il Black Friday di Amazon è oramai quasi finito, ma oggi 27 novembre siamo in pieno Cyber Monday, e ci sono quindi ancora ancora migliaia e migliaia di prodotti in sconto. L'ultima occasione quindi per approfittare delle promozioni prima delle feste di Natale. In questo articolo ci concentriamo su un prodotto di intrattenimento che oramai da svariati anni attira giocatori e collezionisti in tutto il mondo: i giochi di carte collezionabili! Più nello specifico vediamo qui di seguito i prodotti di Magic: The Gathering e Pokémon GCC in sconto Cyber Monday su Amazon, con tagli di prezzo più o meno golosi e tante idee regalo. L'articolo è aggiornato al 27 novembre con offerte ancora attive. Se poi siete a caccia anche di altre tipologie di prodotti, in questa raccolta trovate tutti i nostri consigli per gli acquisti. Alternativamente seguendo questo link trovate la nostra top 10 delle offerte Tech. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Cyber monday AMAZON

INDICE

Le Caverne Perdute di Ixalan

Come forse saprete se seguite da vicino il mondo delle Magic, è appena uscita l'espansione Le Caverne Perdute di Ixalan, che in alcune buste include anche carte dedicate a Jurassic Park e Jurassic World. Alcuni prodotti legati alla nuova espansione sono già scontati su Amazon.

Magic: The Gathering

Vediamo un po' che sconti Cyber Monday ci sono sulle Magic. Iniziamo dai prodotti base, quelli pensati per i neofiti o per chi si vuole avvicinare a questo mondo dopo qualche anno di assenza. Tra quelli scontati c'è lo Starter Kit dell'espansione Il Signore degli Anelli, che include due mazzi da gioco e due carte foil piuttosto ricercate: Sauron e l'accoppiata Aragorn e Arwen.

Troviamo poi al solito anche il Kit Iniziale (quello 2022) a soli 7,20€, accompagnato dal set Free-for-All con carte per giocare fino a 5 allo stesso tavolo.

Sempre in ottica di imparare il gioco o di preparare serate ad-hoc a base di Magic senza che si presenti a casa l'amico con un mazzo da migliaia di euro che vince al 2° turno, date un'occhiata ai set Jumpstart. Il concetto alla base è molto semplice: si comprano due buste JumpStart, si mescolano le due buste e il vostro mazzo da gioco è pronto per essere giocato. Sì, avete capito bene, non c'è bisogno di altro. Vediamo le collection di buste Jumpstart in offerta Cyber Monday:

C'è anche un bundle in sconto, quello de La Guerra dei Fratelli, a soli 32€. Con un po' di fortuna potete trovarci qualche carta della collaborazione con Transformers di Hasbro.

Ci sono anche diversi pack di Buste dell'espansione, quelle confezioni che contengono ben 30 bustine per arricchire la propria collezione in una botta sola. Vediamo quali si trovano su Amazon in sconto:

C'è pane anche per i denti dei collezionisti. Non bisogna per forza puntare ai set più recenti per fare proprie carte da collezione appunto, e in tal caso la cosa più logica, anche se la più costosa, è puntare alle bustine Collector Booster. C'è qualcosa in sconto per il Cyber Monday, con tagli di prezzo anche del 20%. . Non bisogna per forza puntare ai set più recenti per fare proprie carte da collezione appunto, e in tal caso la cosa più logica, anche se la più costosa, è puntare alle bustine. C'è qualcosa in sconto per il Cyber Monday, con tagli di prezzo anche del 20%.

E occhio anche a questi bundle de Il Signore degli Anelli, che includono 6 carte da esposizione che compongono una scena unica e 3 set booster.

Se il vostro formato preferito è il Commander ci sono anche 4 mazzi in sconto, tra cui anche uno dell'espansione Commander Masters (che però costicchia):

Pokémon GCC

Iniziamo da uno un sconto fenomenale, ma a mio avviso è uno dei migliori prodotti Pokémon GCC dell'ultimo periodo, e comprarlo a qualcosa in meno non guasta. Sto parlando della Collezione Ultra Premium di Scarlatto e Violetto 151. Trovate su Amazon l'edizione in italiano scontata di 10€. Include diverse cosettine: 16 buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - 151, perfette per quelli che, da bravi finti anziani, dicono che esistono solo 151 Pokémon (che altro non è che la verità, NdR) e 3 carte da collezione esclusive, Mew-Ex Alternative, Mewtwo Illustrazione Rara e una carta in metallo dorata di Mew. In realtà nella scatola c'è molto altro, tra cui tabellone, portamazzo, monete, dadi e così via.

Se vi fidate di vendor esterni c'è anche a 15€ meno rispetto al prezzo di listino! Occhio però, è l'edizione in inglese, che però a mio avviso è anche più preziosa in quanto a valutazione delle carte.

Per chi vuole spendere meno ma rimanere sempre su questa espansione dai toni un po' nostalgici. Purtroppo non sono più in sconto, ma i prezzi non sono così alti e possono prestarsi benissimo ai regali di Natale per i piccoli appassionati del gioco.

Occhio a questa collezione speciale scontata del 20%, è tra i prodotti più regalati del suo genere su Amazon e sta andando a ruba: la Collezione speciale Unown-V e Lugia-V dell'espansione Zenit Regale.

Sempre a proposito dell'espansione Zenit Regale, occhio a questo set Allenatore con carta speciale di Lucario-V ASTRO scontata del 22%. Non è uno sconto Cyber Monday, ma l'importante è che il prezzo sia tagliato! Sempre sulla falsa riga di questo, c'è anche un box Allenatore Fuoriclasse dell'espansione Scarlatto e Violetto scontato del 14%. Comprende una carta Pikachu con illustrazione alternativa! Volendo c'è anche il bauletto speciale con tre carte promozionali olografiche, sei buste di espansione e altri accessori scontato del 14%.