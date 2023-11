Migliori offerte Giochi da Tavolo Cyber Monday 2023: investigativi, escape room, grandi classici e molto altro!

Il Black Friday è finito, ma oggi 27 novembre c'è il Cyber Monday! Si tratta dell'ultima occasione per accaparrarsi regali di Natale (e non solo) a prezzi scontati In questo articolo ci soffermiamo sulle migliori offerte Cyber Monday sui giochi da tavolo! Di seguito trovate tutti sconti ancora attivi fino alla mezzanotte di oggi (o fino a esaurimento scorte). I giochi sono suddivisi per categorie, e subito dopo questa introduzione trovate un indice navigabile. Se poi siete alla ricerca anche di altri prodotti scontati, seguendo il prossimo link trovate tutte le migliori offerte Cyber Monday. Se invece cercate le migliori in assoluto al seguente link trovate la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Cyber monday AMAZON

Indice

Giochi con miniature cooperativi

Ci sono giochi che sfruttano splendide miniature in plastica per donare tridimensionalità e immersività all'esperienza di gruppo. Spesso sono titoli di stampo cooperativo, ovvero tutti i giocatori contro "l'intelligenza artificiale" del gioco stesso. Vediamo cosa c'è in sconto per il Cyber Monday!

Occhio anche a Marvel Zombies, lo spin-off di Zombicide con i supereroi Marvel. Ci sono sia eroi zombie che eroi giocabili! Costa molto per via della licenza ufficiale, e lo si trova a un prezzo più vantaggioso per il Cyber Monday.

I giochi Escape Room

Lo sapevate che ci sono dei giochi da tavolo che simulano le escape room fisiche? Per forza di cose quasi tutti sono giochi spendibili solo una volta, ma sono esperienze collaborative di gruppo davvero, davvero carine! Ecco quelle in sconto per il Cyber Monday!

Gli investigativi

È un genere di gioco collaborativo che può svoltare una serata con amici. Alcuni sono così interattivi che richiedono di telefonare a numeri di telefono, fare ricerche online e molto altro. Ecco quelli scontati per il Cyber Monday!

Gli strategici

I giochi da tavolo per chi non ha paura di stare seduto per ore per pianificare le mosse giuste (nell'attesa che anche gli altri lo facciano). Ecco quelli scontati!

I nuovi grandi classici

Quando si parla di giochi da tavolo si citano sempre i soliti noti, ma negli ultimi anni altri titoli si sono fatti largo nel cuore di milioni di giocatori. Vediamo quelli in sconto Black Friday!

I vecchi grandi classici

Monopoly, Risiko, Twister: i giochi da tavolo intramontabili, quelli che non mancano mai nelle librerie di tutta Italia. Spesso per occasioni come il Cyber Monday si trovano in sconto edizioni speciali o comunque le più recenti e rinnovate.

