Il Black Friday di Tineco è imperdibile: fino al 50% di sconto su scope elettriche e lavapavimenti

Tineco è ovviamente tra i protagonisti del Black Friday 2024. Da un solo giorno di offerte si è trasformato in due settimane di promo e sconti talvolta anche imperdibili. Tineco, per non confondere più di tanto i suoi possibili acquirenti, ha optato per attivare le offerte dal 21 novembre e portarle avanti fino al 2 dicembre. Gli sconti riguardano ovviamente le scope elettriche senza filo e le lavapavimenti del brand, con tagli di prezzo che in un caso specifico arriva persino al 50%. Non solo: ci sono promozioni anche su prodotti usciti da pochissimo, come la nuova Tineco PURE ONE A50S, una scopa elettrica a basso costo che però ha tanto da offrire. E se da un po' avreste voglia di provare una lavapavimenti per cercare di rivoluzionare la vostra routine di pulizia della casa, ci sono prezzi davvero ottimi a cui dovreste dare un'occhiata. Vediamo quindi i modelli coinvolti con indice navigabile, prezzo di listino, prezzo scontato e principali caratteristiche di ogni scopa elettrica e lavapavimenti.

Tineco iFloor 5 Breeze Complete

Prezzo originale: 299€

Prezzo Black Friday 2024: 209€ iFloor 5 Breeze Complete di Tineco è una lavapavimenti entry level che offre leggerezza e maneggevolezza. L'obiettivo è quello di offrire una pulizia profonda e senza sforzi, anche grazie al suo peso inferiore a 5 kg. L'autonomia ammonta a 35 minuti, sufficienti per coprire superfici fino a 190 metri quadri, anche grazie ai serbatoi separati da 800 ml (acqua pulita) e 750 ml (acqua sporca). Grazie al Black Friday può essere vostra a poco meno di 200€. La trovate anche sullo store Tineco ufficiale.

Tineco FLOOR ONE S5

Prezzo originale: 519 euro

Offerta Black Friday 2024: 259 euro Ve ne abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra recensione. La FLOOR ONE S5 potrebbe essere un ottimo punto di partenza per chi vuole provare per la prima volta una lavapavimenti. Il prezzo è scontato del 50%, e già questo potrebbe bastare a convincervi. A bordo troviamo il sensore iLOOP che regola automaticamente la potenza a seconda del livello di sporco che incontra. È manovrabile e leggera, e ha un grosso display frontale che mostra tutte le informazioni che vi servono. Integra due serbatoi, uno per l'acqua pulita (detergente incluso), e uno per l'acqua sporca da svuotare a fine sessione di pulizia. Lo trovate anche sullo store Tineco.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

Prezzo originale: 599 euro

Offerta Black Friday 2024: 479 euro È una delle ultimissime lavapavimenti di casa Tineco, qui potete leggere la nostra review completa. La particolarità della STRETCH S6? Si piega a 180°! La maggior parte delle lavapavimenti non solo non si piega, ma per ovvie ragioni non riesce a entrare sotto letti, divani, sgabelli o mobili bassi. La FLOOR ONE STRETCH S6 è ingegnerizzata non solo per piegarsi, ma anche per funzionare in modo ottimale quando è stesa in orizzontale sul pavimento. A renderla ancora più appetibile c'è una nuova stazione di pulizia che lava il rullo a 60° e lo asciuga con aria calda, in modo da mantenere alta la qualità nel tempo. La trovate anche sul sito Tineco.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7

Prezzo originale: 899 euro

Offerta Black Friday 2024: 669 euro Perché scegliere fra lavapavimenti e scopa elettrica quando si può avere entrambi? Nasce da questa esigenza un prodotto come la TINECO FLOOR ONE SWITCH S7. Si tratta di una soluzione 5 in 1 di Tineco che integra: lavapavimenti, scopa elettrica, spazzole per spolverare, spazzole motorizzate per tessili e per fessure. Il meglio dei due mondi, con tutte le tecnologie Tineco che vanno a migliorare tutte le varie esperienze di pulizia. FLOOR ONE SWITCH S7 è stato inoltre migliorato integrando la tecnologia FlashDry: quest'ultima combina due fasi di pulizia, un lavaggio di 2 minuti per eliminare tutti i residui di sporco, e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70° per avere un rullo asciutto, pulito e senza odori, un po' come visto sulla STRETCH S6. In un totale di 7 minuti il tutto è pulito e igienizzato, pronto per ripartire.

Tineco PURE ONE Station 5

Prezzo di partenza: 399 euro

Offerta Black Friday 2024: 339 euro Come vi abbiamo detto anche nella nostra recensione, Tineco PURE ONE Station 5 Plus fa sì che la stazione di svuotamento per la scopa elettrica non sia più un lusso. Con una stazione smart 3-in-1, il dispositivo si pulisce da solo in modo automatico, svuotando il serbatoio e ricaricando automaticamente la batteria, offrendo un'esperienza senza manutenzione manuale. Il suo sistema di filtraggio a 6 strati cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3μm, ideale per chi soffre di allergie. E con la stazione di svuotamento entrate il meno possibile in contatto con la polvere. Grazie al "ClogLess System", la scopa elettrica Tineco non si intaserà mai, nemmeno con i detriti più grandi. La trovate anche sullo store ufficiale Tineco!

Tineco PURE ONE A50S

Prezzo originale: 299 euro

Offerta Black Friday 2024: 239 euro Chiudiamo con quella che a nostro avviso è la scopa elettrica da comprare per questo Black Friday 2024. Tineco PURE ONE A50S costa poco e offre tutti gli accessori di cui avete bisogno, un'ottima autonomia e tante novità di rilievo. Oltre al sensore iLOOP che regola da solo la potenza di aspirazione, ci sono sensori laterali che aumentano l'aspirazione quando vi avvicinate ai muri o ai mobili, e anche la nuova illuminazione LED verde che evidenzia particelle fino a 0,2 mm sul pavimento. Qui trovate la nostra analisi completa. Potete acquistarla anche sullo store ufficiale Tineco.

