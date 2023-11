Il miglior box Android TV, al miglior prezzo (e con un mese di GeForce NOW Ultimate)

Gli anni passano, ma la NVIDIA Shield TV rimane sempre il miglior TV box con Android, in particolare il modello Pro, che è quello con più RAM e più spazio di archiviazione, tra le altre cose. L'unico suo difetto è che costa più degli altri, e non lo si trova facilmente in offerta; è per questo che il Black Friday 2023 è una così piacevole eccezione!

NVIDIA Shield TV Pro è infatti in promozione fino al 27 novembre con uno sconto di 35 euro rispetto al prezzo di listino, e con in più un mese di GeForce NOW Ultimate incluso nel prezzo, per giocare in streaming alla massa qualità.

Shield TV Pro mette a portata di telecomando il massimo dello streaming video, con le app di tutti i servizi più usati fino in 4K HDR con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos per l'audio. E laddove aveste contenuti SDR, grazie al fantastico upscaling AI avanzato potrete comunque gustarveli a una qualità superiore.

Se cercate il TV box con Android definitivo, non c'è molto altro da aggiungere.

