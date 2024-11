Il miglior TV Box Android è in offerta Black Friday al miglior prezzo, e si aggiorna anche!

NVIDIA Shield TV ha sempre avuto un posto d'onore nel nostro elenco dei migliori TV Box, per quanto sia un prodotto ormai tra i più datati.

Detto questo, se cercate uno dispositivo di questo tipo con il software più completo e personalizzabile che ci sia, oltre che con delle ottime prestazioni generali, non pensateci troppo e approfittate delle offerte Black Friday di NVIDIA, che riducono il prezzo di entrambe le versioni della "console".

Da un lato abbiamo il modello base, con soli 2 GB di RAM e 8 GB di archiviazione, dall'altro c'è la versione Pro, con 3 GB di RAM e 16 GB di storage.

Purtroppo il prezzo complessivo è ancora più elevato di quanto avremmo sperato a 5 anni dal suo debutto, ma è anche una testimonianza di quanto la Shield sia invecchiata bene, perché di fatto ancora non teme rivali con Android TV.

A tale proposito, è di questi giorni la notizia di un nuovo aggiornamento, numero di versione 33.2.0.295, rilasciato però solo per le versioni 2015 e 2017 della Shield (non quelle qui sotto), a causa di un problema con Google Home di queste ultime.

Le novità comunque sono minori (controlli parentali in francese e miglioramenti alla sicurezza nella riproduzione di contenuti in 4K con DRM), quindi non vale la pena stare sulle spine.