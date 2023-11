Offerte LEGO per il Black Friday: usate i "COUPON" e risparmiate a manetta!

Manca ancora qualche giorno al Black Friday 2023, eppure c'è chi già sta tirando fuori promozioni molto ghiotte per rallegrare il palato dei clienti. Tra questi, ancora una volta, spicca LEGO: l'azienda dei mattoncini danesi ha rinfrescato il catalogo degli sconti con nuovi prodotti in offerta su Amazon legati ai mondi di Harry Potter, Marvel, DC, Disney Pixar e altri ancora.

I set che vi proponiamo nella lista in basso sono già in ribasso, con tagli di prezzo variabili: a questo sconto si può applicare il coupon aggiuntivo spuntando l'apposita casellina su Amazon, per ottenere un ulteriore sconto sul prezzo già ribassato. Le cifre che vedete nei box sono quelle finali, con il coupon applicato.

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione.

Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

