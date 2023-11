3 portatili gaming ASUS con GeForce RTX serie 40 in offerta top Black Friday: fino a 800€ di sconto!

In collaborazione con ASUS e NVIDIA

Il periodo del Black Friday è iniziato! Dal 17 al 27 novembre (compresi) ASUS e NVIDIA propongono una selezione di portatili gaming delle linee TUF e ROG a prezzi scontatissimi, tutti dotati delle nuovissime schede video GeForce RTX serie 40. Grazie alle più recenti GPU, i dispositivi di ASUS possono sfruttare tecnologie quali il Frame Generation, il Ray Reconstruction e la Super Resolution, il tutto in combinazione con le tante personalizzazioni che potete attivare da ARMOURY di ASUS. In questo articolo vi proponiamo tre notebook specifici con ottimi sconti e collocati in tre diverse fasce di prezzo, in modo da accontentare ogni esigenza di spesa.

INDICE

ASUS TUF Gaming F15

Iniziamo dal più economico del trio, un portatile gaming che a un prezzo davvero vantaggioso permette di avere a disposizione hardware recente e ottime prestazioni. L'ASUS TUF Gaming F15 versione 2023 è un notebook dotato di schermo IPS da 15,6" full HD a ben 144 Hz, pensato quindi per godersi al meglio proprio le sessioni gaming. Esteticamente, l'edizione 2023 protagonista delle promo Black Friday presenta un telaio ridisegnato, più compatto rispetto al passato e con alcuni dettagli che rimandano ai mecha degli anime. Pensate che la sua struttura ha superato i test dello standard militare MIL-STD-810H. Sotto il cofano ha tutta la potenza che vi serve: processore Intel Core di dodicesima generazione, un rodato e potente i7-12700H, accompagnato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD PCIe 4. La grafica è affidata a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata. La RTX della serie 40, oltre a garantire consumi e temperature ridotte, vi dà accesso a tutte le ultimissime tecnologie NVIDIA. Potete infatti usare il DLSS 3, il Frame Generation, che migliora le performance del gioco senza intaccare la qualità dell'immagine generando dei frame aggiuntivi da zero. E non solo: ci sono anche il DLSS 3.5, ovvero il Ray Reconstruction, che migliora la resa del Ray Tracing a schermo, e la Super Resolution, che dà un boost incredibile di performance in tantissimi giochi. Non mancano funzionalità pensate per i creatori di contenuti, come i driver NVIDIA Studio per l'uso di programmi professionali, NVIDIA Broadcast per migliorare la resa di webcam e microfoni e tanto altro.

Il prezzo consigliato del TUF Gaming F15 di ASUS con NVIDIA GeForce RTX 4050 ammonta a 1.199€, ma per il periodo del Black Friday, compreso fra il 17 e il 27 novembre, può essere vostro tramite Amazon con altri 150€ di sconto.

ASUS ROG Zephyrus G16

Se volete spingervi oltre con le performance e avere a disposizione uno schermo ancora più grande e performante, tra i notebook gaming in promo Black Friday c'è anche lui, l'ASUS ROG Zephyrus G16 2023, il cugino dello Zephyrus M16 di cui vi abbiamo parlato di recente. Lo schermo è un fantastico ROG Nebula Display da 16" QHD+ con rapporto di forma 16:10 (2.560 x 1.600 pixel) e, soprattutto, con una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, perfetta anche per i titoli competitivi. Ed è pensato anche per i creatori di contenuti e per i professionisti, vista l'ampia copertura colore e la certificazione Pantone. Occhio che c'è anche un lettore di microSD! Sotto il cofano, lo Zephyrus G16 vanta processore Intel Core di 12° generazione, un i7-12700H per la precisione, accompagnato da 16 GB di RAM GDDR4 (espandibile fino a 64 GB!) e 1 TB di SSD PCIe 4. Come accennato, c'è anche un salto a livello di potenza grafica: a bordo troviamo la ancor più potente NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata e fino a 120W di potenza dedicata. Ovviamente anche in questo caso si ha accesso alle migliori tecnologie NVIDIA, alcune esclusive proprio della serie 40: Frame Generation, Ray Reconstruction, Super Resolution e, con le giuste impostazioni, potete usare in giochi speciali come Alan Wake 2 e Cyberpunk 2077 anche lo spettacolare Path Tracing, che rende davvero spettacolare ogni scena a livello di luci e ombre. Proprio grazie alla RTX 4070 e alle tecnologie NVIDIA appena citate potete godervi appieno i 240 Hz del display appieno!

Il prezzo consigliato al pubblico ammonterebbe a 2.499€, ma grazie alla promo Black Friday può essere vostro con ben 700€ di sconto. La promozione è valida dal 17 al 27 novembre compresi!

ASUS ROG Strix SCAR 17