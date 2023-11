Le migliori offerte Black Friday sui portatili MSI: compatti, leggeri, perfetti compagni di studio e di lavoro!

Ci siamo: il Black Friday è qui e MSI ne approfitta per scontare una selezione dei suoi portatili. E visto che l'obiettivo del Black Friday è risparmiare il più possibile, in questo articolo ci concentriamo sui modelli più economici che, grazie agli sconti proposti da MSI, possono accontentare chi è alla ricerca di dispositivi poliedrici pensati per studiare, lavorare e, perché no, anche giocare. Vi proponiamo quindi una selezione di 4 modelli top con relative caratteristiche salienti, prezzi di listino e prezzo promo Black Friday , ovviamente con relativo link all'acquisto.

Modern 14

Molto buona la dotazione di porte: due USB-A 2.0, una USB-A 3.2, una USB-C con PD, lettore di microSD (utile anche per espandere la memoria), jack audio combo e HDMI per collegarlo a un monitor, a un televisore o un proiettore. La scheda di rete Intel AX201 vi permette di utilizzare il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 .

Abbiamo nominato l'ambiente domestico, ma proprio per la sua compattezza e leggerezza può essere portato sempre con voi senza gravare sulla schiena. Il peso ammonta ad appena 1,4 kg , e da chiuso è spesso 19,35 mm. Leggero sì, ma anche resistente: il portatile di MSI soddisfa infatti lo standard militare MIL-STD-810G . Ciò significa che è testato per resistere a vibrazioni (anche da trasporto), urti, cambi di temperatura e di pressione, spruzzi, polvere e sabbia. A riconferma di quanto sia adattabile, Modern 14 vanta cerniere dedicate che permettono di ruotare lo schermo fino a 180° . Ottima anche la tastiera, retro-illuminata e con tasti di dimensione standard (non ridotti quindi) capaci di una corsa di 1,5 mm.

Iniziamo dal più economico del quartetto , un dispositivo per tutte le tasche che si presta benissimo a essere il primo portatile per i più giovani o il PC da combattimento di casa, quello che si usa in tutte le occasioni. Stiamo parlando dell' MSI Modern 14 , un laptop ultra leggero dotato di uno schermo IPS da 14" full HD (1.920 x 1.080 pixel).

Prestige 13 Evo

Ovviamente non è solo lo schermo a essere compatto: il portatile da chiuso è spesso solo 16,9 mm, e il peso ammonta ad appena 990 grammi , e questo nonostante lo chassis in alluminio! Compattezza non significa delicatezza: il Prestige 13 Evo vanta standard militare MIL-STD-810G che gli garantisce resistenza a cambiamenti di pressione, temperatura, vibrazioni, spruzzi, polvere e sabbia e molto altro.

Sottile è sottile, ma ciò non significa che si faccia mancare porte per collegare accessori: ci sono 2 USB-C Thunderbolt 4 e una USB-A 3.2 classica, accompagnate da un HDMI 2.1, da un jack audio combo da 3,5 mm e da uno slot microSD, perfetto per i creatori di contenuti o per dare quel boost in più alla memoria interna. Prestige 13 Evo nasce come dispositivo professionale, e a tal proposito offre degli strumenti che non si trovano certo su tutti i portatili. Il dispositivo di MSI integra sia un lettore di impronte digitali che una telecamera a infrarossi per lo sblocco con il volto.

Entrambe vi permettono di usare Windows Hello per accedere in tutta sicurezza al terminale. A bordo c'è anche il sistema Tobii Aware, che vi avverte tramite appositi segnali visivi se qualcuno dietro di voi sta guardando il vostro schermo. Dulcis in fundo, per proteggere ulteriormente la vostra privacy c'è anche un Webcam Shutter, che oscura fisicamente la webcam.