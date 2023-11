eBay sfida Amazon per il Cyber Monday: super offerte per iPhone 15 e PS5!

Il Cyber Monday non è solo di Amazon (qui trovate la nostra selezione delle offerte TOP 10 di oggi), perché passa anche da eBay grazie ai nuovi sconti della Cyber Week. Come già accaduto nelle scorse settimane, il meccanismo prevede uno sconto diretto classico, che taglia il prezzo di listino di numerosi articoli, che possono essere acquistati con il supporto della spedizione gratuita e della Garanzia cliente eBay.

Ci sono diversi prodotti interessanti, a partire dal nuovo iPhone 15 a 789€, insieme all'edizione digitale di PS5, quella senza vano disco, a 399€. Occhio perché c'è molto di più: tra ottimi smart TV 4K, un set LEGO di Batman, Nintendo Switch, Xbox Series X ed un MacBook fortemente scontato, la varietà di certo non manca.

