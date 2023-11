Cyber Week è il Black Friday di eBay: PS5 a 399€, Dyson e TV Samsung

Il Black Friday 2023 di eBay si chiama Cyber Week e propone una serie di offerte per vari prodotti tecnologici, come ormai di consueto. Il meccanismo è diverso rispetto all'ultima infornata, perché questa volta siamo davanti a sconti diretti classici, che tagliano i prezzi di listino degli articoli, che possono essere acquistati con il supporto della spedizione gratuita e della Garanzia cliente eBay.

Purtroppo i prodotti interessanti non sono moltissimi, ma non mancano dei buoni affari: per voi abbiamo selezionato due una scopa elettrica Dyson, un set LEGO di Batman ed un TV Samsung da 55'' della gamma Neo QLED. Ottime anche le cifre per i MacBook e la PS5, l'edizione digitale senza vano disco.

