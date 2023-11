Offerte eBay eDays: è un Black Friday con iPhone 15, Dyson V10 e TV Samsung

Eccole qui, le nuovissime offerte tech della serie eDays sullo store online eBay, con un coupon che permette di avere uno sconto extra del 15% su tantissimi prodotti selezionati. La promozione fa parte del Black Friday 2023 e sarà attiva fino al 19 novembre 2023, con il solito, semplicissimo meccanismo che va a tagliare i prezzi di articoli molto noti e già scontati. Inoltre, tutti i prodotti in sconto possono essere acquistati con il supporto della spedizione gratuita e della Garanzia cliente eBay. Per scoprire tutti i prodotti in sconto su eBay basta cliccare su questo indirizzo. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Offerte eBay eDays

Grazie alla promozione eDays potete risparmiare fino a 150€ in totale, con lo sconto extra del 15% che si può applicare a tantissimi dispositivi tech e prodotti di ogni genere. Il coupon speciale da usare per attivare l'offerta è quello che trovate a seguire. NOVEDAYS Tra i tantissimi articoli selezionati per la promo trovate smartphone, console, televisori, aspirapolvere, accessori e domotica. Nella lista in basso abbiamo scelto per voi i migliori prodotti tra quelli in sconto, con prezzi davvero imbattibili.

Termini e Condizioni

La promozione eBay eDays sarà valida fino al 19 novembre 2023 e prevede l'utilizzo del coupon "NOVEDAYS". Lo sconto extra del 15% si applica solo sui prodotti selezionati, con un massimo di 75€ di sconto per ordine. Attenzione, perché è prevista una spesa minima di 20€ per ogni ordine. Il coupon si può utilizzare 2 volte per ogni utente, quindi lo sconto massimo totale è pari a 150€. Come detto all'inizio, tutti i prodotti supportano la spedizione gratuita e la Garanzia cliente eBay. Se volete saperne di più sulla promozione eBay eDays, potete leggere la pagina dedicata ai termini e alle condizioni che trovate a questo indirizzo.