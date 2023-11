LEGO e Kasanova insieme: -25% su tanti set per festeggiare il Black Friday!

La notizia di queste ore che sta dando uno scossone agli amanti dello shopping è quella dell'acquisizione di Dmail del Gruppo Percassi da parte di Kasanova, il noto brand di articoli per la casa. Il Gruppo Percassi gestisce i negozi certificati LEGO in Italia e Dmail si occupava della vendita anche online.

Per festeggiare l'acquisizione, Kasanova ha piazzato in prima pagina i LEGO sul suo e-commerce, offrendo a tutti i clienti uno sconto del 25% su un gran numero di set, come La Grande Onda di Hokusai e la mitica Vespa. Occhio perché le scorte sono molte limitate e l'iniziativa terminerà il 17 novembre 2023.

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione da Kasanova a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione. Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

Canale Telegram Offerte