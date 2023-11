Offerte LG "Black Friday": un mese infuocato con sconti extra fino al 22%

Nel caso non ve ne siate accorti, sì, siamo entrati in quel periodo, nel periodo del Black Friday. Le offerte proliferano in ogni luogo, anche nello store di LG, che ha deciso di non attendere l'effettivo "Venerdì Nero" - fissato per il 24 novembre 2023 - per lanciare le sue promozioni speciali dedicate alla festa degli sconti più grande dell'anno.

Sarà un mese di "fuoco", perché anche LG ha messo in campo delle belle iniziative per risparmiare e non solo, visto che ci sono pure delle ottime tutele per il cliente. In particolare:

Sconti EXTRA a carrello del 5% , 10% e 15% acquistando rispettivamente 1, 2, o 3+ prodotti cumulabili con l'offerta di benvenuto del 5% e con il 2% di sconto per utenti registrati, per un totale del 22%

, e acquistando rispettivamente 1, 2, o 3+ prodotti cumulabili con l'offerta di benvenuto del e con il di sconto per utenti registrati, per un totale del Se si decide di acquistare un singolo prodotto , si può risparmiare un ulteriore 12% anche sui prezzi già scontati

, si può risparmiare un ulteriore anche sui prezzi già scontati Tasso Zero in 10, 20 e 30 mesi, con pagamenti a partire da marzo 2024

in 10, 20 e 30 mesi, con pagamenti a partire da marzo 2024 Extra Garanzia per un totale di 30 mesi di garanzia

per un totale di 30 mesi di garanzia Extra COUPON di 150€ per chi effettua un ordine sul sito: il buono sarà spendibile dall'8 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024

Per scoprire tutti i dettagli della promozione, vi invitiamo a fare clic su questo indirizzo, che vi manderà direttamente sulla pagina allestita per il Black Friday di LG.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Iscrivetevi per prepararvi al Black Friday!

Canale Telegram Offerte