Il Black Friday 2023 è già entrato nel vivo, e oltre a ricordarvi le migliori offerte che abbiamo selezionato, e in particolare la nostra TOP 10, vogliamo darvi in diretta una panoramica su quali sono i prodotti tech che i clienti Amazon stanno acquistando di più oggi. Ecco quindi che qui sotto troverete 15 dispositivi molto eterogenei, che stanno letteralmente andando a ruba. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. BLACK FRIDAY AMAZON

Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un dispositivo di punta con funzionalità avanzate. Se sei un appassionato di fotografia mobile o desideri telefono dalle prestazioni al top, S23 Ultra è un'ottima scelta.

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor

Per gli appassionati di gaming, LG 27GR75Q offre una buona qualità dell'immagine e un tempo di risposta veloce. Tuttavia, considera le dimensioni e la risoluzione in base alle tue esigenze di gioco.

Samsung Galaxy Tab S9+

Questo tablet è adatto per chi cerca una soluzione mobile versatile. Offre una buona combinazione di performance e portabilità, ovviamente da soppesare sempre in base alle tue esigenze personali.

LG OLED48C24LA Smart TV 4K

Un OLED a questo prezzo è quasi irresistibile. L'unica cosa che potrebbe frenare sono le sue dimensioni, forse fin troppo piccole?

ASUS Vivobook 15

Un laptop versatile adatto per uso quotidiano e attività di base. Non è progettato per giochi ad alta intensità o elaborazione grafica pesante.

Samsung TV Neo QLED QE65QN95B

Un'opzione premium per gli amanti del cinema in casa. Offre una qualità dell'immagine superiore, ma a un prezzo più elevato.

Sony WH-1000XM4 Cuffie Wireless

Queste cuffie sono molto apprezzate per la cancellazione del rumore e la qualità del suono: il prezzo non è stracciato, ma è il migliore di sempre e li valgono tutti.

Samsung Galaxy A54 5G

Un buon compromesso tra prezzo e prestazioni nel mondo degli smartphone. Adatto per chi cerca funzionalità 5G senza spendere troppo.

MSI G272QPF Monitor Gaming

Offre una buona esperienza di gioco, ma confronta le caratteristiche con altri modelli per assicurarti che soddisfi le tue esigenze specifiche.

DJI Avata Explorer Combo - Drone

Un drone FPV ma che necessita di patentino. Il prezzo però è davvero stracciato rispetto al solito e la dotazione di accessori completa.

CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB

Se sei certo della compatibilità col tuo sistema, è un acquisto a occhi chiusi.

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno

Utile per la sicurezza domestica, ma a questo prezzo non pretendere chissà quali funzionalità / qualità.

SAMSUNG Memorie 990 PRO

Se hai bisogno di spazio di archiviazione ad alte prestazioni non te ne pentirai, e il prezzo è il migliore di sempre.

Xiaomi Mi Band 8

Un fitness tracker economico e funzionale, nonché amatissimo dagli utenti, ma con qualche limitazione rispetto ai modelli più avanzati.

Logitech G G502 HERO Mouse Gaming

Un buon mouse da gioco con varie personalizzazioni. Ottimo per i giocatori che vogliono spendere poco (e che non sono mancini).

Questi sono i prodotti tech preferiti dai clienti oggi, 17 novembre, ma ovviamente le cose cambieranno con il passare dei giorni, via via che ci avvicineremo al "vero" Black Friday. Se questo elenco non dovesse quindi essere sufficiente a soddisfare le vostre esigenze, potete consultare tutte le offerte disponibili su Amazon.it. A seguire trovate le altre nostre selezioni, sempre aggiornate.