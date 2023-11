Lo smartphone Pac-Man Edition: l'offerta esclusiva solo al Cyber Monday Amazon

Amazon ha annunciato un'incredibile offerta per il Cyber Monday, proponendo il OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition a soli 314,99€, notevolmente ridotto dal suo prezzo originale di 529€. Lo smartphone era già stato scontato nelle scorse settimane (come si vede dal box a seguire), ma il prezzo che ha raggiunto oggi per questa giornata di offerta potrebbe essere irripetibile, soprattutto per uno smartphone così esclusivo.

Il OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition è una versione unica e stilizzata del popolare smartphone OnePlus Nord 2. Questa edizione speciale celebra il classico gioco arcade Pac-Man con un design accattivante e funzionalità esclusive.