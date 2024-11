Le carte Pokémon e le Magic in sconto per il Black Friday: tantissimi set al minimo storico, approfittatene!

Anche in occasione di questo Black Friday super prolungato, tornano gli sconti sulle carte collezionabili dei Pokémon e su Magic: The Gathering.

Sono due fra i giochi di carte collezionabili più famosi, giocati e acquistati al mondo, e visto il prezzo e il valore (anche nel tempo) che caratterizza i prodotti di questi due marchi, approfittare di qualche sconto extra è cosa più che gradita.

La cosa bella è che per l'edizione 2024 del Black Friday ci sono tantissimi prodotti al prezzo più basso di sempre. Va un po' meglio per Pokémon GCC a dirla tutta, con una vera e propria valanga di set al minimo storico, ma c'è qualche sorpresa anche per i collezionisti e giocatori Magic.

Di seguito trovate l'indice navigabile con tutti i listoni di carte e set Pokémon in sconto e una sezione finale interamente dedicata a Magic.

Seguiteci anche sul nostro canale Telegram per rimanere aggiornati sugli sconti attivi!