Anche quest'anno il periodo del Black Friday è stato celebrato degnamente in tutto il mondo, con milioni di persone che hanno sfruttato i super sconti degli store online per fare incetta di prodotti. Ovviamente la parte del protagonista se l'è presa Amazon, che ha proposto ben 11 giorni di offerte speciali, dal 17 al 27 novembre 2023. Ma quali sono stati i prodotti più venduti in Italia dal gigante dell'e-commerce? Scopriamolo insieme in questo articolo, che si basa proprio sui dati comunicati direttamente da Amazon Italia. Prima di tuffarci nella classifica, vi consigliamo di usare il pulsante in basso per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi proponiamo in tempo reale i migliori sconti su Amazon.

TOP 10 Black Friday

Nella top 10 dei prodotti più venduti da Amazon Italia durante il lungo periodo del Black Friday 2023 ci sono ovviamente tanti dispositivi prodotti direttamente da Amazon. Parliamo di accessori popolarissimi come la nuova generazione di Fire TV Stick 4K e il piccolo smart speaker Echo Pop, che occupano ben due posti sul podio. Il resto, però, è tutto fuorché tech! Al secondo posto troviamo infatti una candela profumata Yankee Candle perfetta per il periodo natalizio, mentre a seguire ci sono lampadine smart, cibo, prodotti per la pulizia e per la casa, per finire con una bella friggitrice elettrica Philips che chiude la top 10. Ecco la lista completa con tutti i link alle rispettive pagine Amazon. La maggior parte dei prodotti ovviamente non è più in offerta, ma per alcuni prodotti i prezzi sono ancora molto convenienti.

Molto probabilmente in classifica ci sono prodotti che avrete acquistato anche voi, ed è difficile dirvi che avete fatto un brutto affare, visti i prezzi eccezionali del Black Friday. Ma le offerte, per fortuna non sono ancora finite! Amazon ha dichiarato che ci saranno ancora tanti sconti speciali in arrivo da oggi al 24 dicembre 2023, per fare in modo che tutti possano acquistare regali a prezzo ribassato. Continuate a seguire la nostra sezione offerte per rimanere sempre aggiornati su tutto il mondo delle risparmio tech.