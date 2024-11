Il Black Friday non aspetta il 29 novembre: ecco le offerte già attive e come distinguerle dalle "offerte"

Il 29 novembre è il venerdì del Black Friday 2024. Il lunedì successivo, 2 dicembre, ricorre invece il Cyber Monday.

Quest'anno le due date sono molto in là, tanto da essere davvero sovrapponibili al Natale. Chi vorrà fare dei regali approfitterà senz'altro delle offerte Black Friday, anche perché poi bisogna considerare il tempo di consegna che in quel periodo molto affollato rischia sempre di slittare un po'.

Detto questo c'è un altro trend ormai consolidato da qualche anno e particolarmente evidente in questo 2024: il Black Friday non è più un singolo giorno, ma piuttosto un mese intero.

Non ci credete?

Samsung ha già iniziato dal 30 ottobre con gli sconti, che coprono un po' tutto il suo catalogo: dagli smartphone alle TV, passando per elettrodomestici e PC. Le offerte attuali termineranno l'8 novembre, ma state pur sicuri che alla scadenza ne arriveranno di nuove.

Honor parla direttamente di Black Friday month (onesti!), con sconti che questa settimana sono rivolti soprattutto alla serie Honor 200, ma scorrendo se ne trovano tanti altri.

Ma non è solo un fatto di brand, anche le grandi catene si stanno attrezzando.

Euronics ad esempio è già partita con un'anteprima di promozioni valide fino al 13 novembre e che poi saranno senz'altro rinnovate, e lo stesso vale per Expert. MediaWorld ha fatto qualcosa di simile ma fermandosi all'11 novembre.

E proprio l'11 novembre, il così detto giorno dei single, ci sono spesso un sacco di ottime offerte presso un po' tutti i negozi aderenti, online e fisici, che in passato hanno rivaleggiato apertamente con quelle del giorno del Black Friday.

Il vero effetto negativo di quando hai tante offerte, tanto a lungo, è distinguere le offerte dalle "offerte".

Il vero effetto negativo di quando hai tante offerte, tanto a lungo, è distinguere le offerte dalle "offerte".

Per questo vi consigliamo di vedere lo storico dei prezzi su Amazon (che poi è sempre un ottimo termine di paragone anche per gli altri store).

