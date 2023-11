Esselunga non aspetta il Black Friday: super sconto per Redmi C12

Esselunga mette sul piatto una nuova offerta speciale su Redmi C12, un altro ottimo esponente nel segmento degli smartphone entry-level. Si tratta di un dispositivo annunciato sul finire dello scorso anno che vanta un solido rapporto qualità/prezzo, il quale si fa ulteriormente più prelibato grazie alla promozione tech della catena, tanto è vero che lo trovate a soli 125€ nella versione da 128 GB fino al 15 novembre 2023.

Questo modello è caratterizzato da uno schermo HD+ da 6,71" e due sensori fotografici posteriori, tra cui quello principale da 50 MP. C'è anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, un jack per cuffie, batteria da 5.000 mAh e il processore MediaTek Helio G85 a bordo.

Per scoprire in quali negozi fisici è attiva l'offerta, vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online Redmi C12 su Amazon e risparmiare ancora di più, potete cliccare sul pulsante nel box in basso.