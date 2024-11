Tanti giga in regalo con una delle migliori eSIM per l'estero: viaggiate connessi questo Natale

Se avete in programma un viaggio all'estero nel corso del prossimo mese, magari fuori dall'Europa, Saily è una delle migliori scelte che potete fare per rimanere sempre connessi anche in vacanza.

Si tratta di una eSIM con copertura in oltre 150 paesi e tanti tagli di traffico tra cui scegliere, da 1 fino a 20 GB. La comodità di avere navigatore, traduttore e chat sempre a portata di mano, magari durante un viaggio in un paese lontano dove nemmeno parlano inglese, è infatti una bella comodità, al punto da poter cambiare proprio la qualità della vacanza stessa.

Ebbene, fino al 2 gennaio 2025, acquistando una delle offerte di Saily avrete tanti più GB in omaggio quanti più ne acquisterete.

2 GB in più gratis acquistando un piano da 5GB

5 GB in più gratis acquistando un piano da 10GB o 20 GB

Basta andare sul sito di Saily, scegliere il paese di destinazione e quindi il piano dati da acquistare e troverete chiaramente indicato quanti sono i giga in omaggio.

Chiariamo che potete acquistare ora il pacchetto e poi viaggiare anche in seguito, l'importante è farlo entro il 2 gennaio per approfittare del regalo.