Lasciate perdere la scopa elettrica più venduta del momento. Prendete questa invece: stesso prezzo, più recente e migliore

Perderci la testa è fin troppo facile, e di conseguenza c'è chi potrebbe affidarsi alle classifiche bestseller di Amazon per scegliere cosa comprare.

Il modello più venduto degli ultimi giorni , e in generale anche al di fuori di Black Friday e simili, è questo:

Non solo in termini di aspirazione : i motori sono sicuramente più potenti e raffinati, ma è anche tutto il contorno che è migliorato. I modelli attuali sono più manovrabili, vantano manutenzione più rapida e semplice, spazzole anti-groviglio con luce LED e tanti altri comfort.

È un modello che si trova su Amazon da quasi 5 anni, e in questi ultimi anni il mercato delle scope elettriche ha fatto un salto in avanzi pazzesco.

Quindi perché nel titolo di questo articolo vi stiamo sconsigliando di comprarla? Non abbiamo niente contro Hoover, anzi. L'ultimo modello che abbiamo testato, la HF2, ci ha colpito in positivo . E allora dove vogliamo andare a parare?

Le scope elettriche vecchie , come la HF100, si basano su piccole ruote poste sul fondo. Queste ultime si riempiono di polvere e capelli, e dopo un po' scorrono malissimo . Smontarle è difficilissimo se non spesso impossibile.

A differenza della HF100, la HF1 Plus è uscita da neanche due mesi . Di conseguenza ha una spazzola decisamente migliore sotto tanti aspett i:

Quindi? Cosa comprare al suo posto, soprattutto se voglio spendere sempre quella cifra lì? Semplice: Hoover HF1 Plus !

Le ruote grandi migliorano sensibilmente la manovrabilità delle scope elettriche, non sottovalutatele.

La cosa bella poi è che questa HF1 Plus, nonostante sia disponibile da un paio di mesi, è venduta allo stesso prezzo della vecchia HF100. Basta applicare il coupon di 80€ prima di aggiungerla al carrello.

E alternativamente? Nel caso finisse la HF1 Plus potreste puntare alla già citata Hoover HF2, che si trova in sconto a soli 149€. I vantaggi? Super leggera, maneggevole ed è dotata di mini spazzola motorizzata per superfici tessili.