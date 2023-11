Questa scopa elettrica sta andando a ruba per il Black Friday Amazon, ma è meglio acquistare altri modelli

Il Black Friday di Amazon è ancora in pieno svolgimento, e andrà avanti così fino al 27 novembre prossimo. Tra i tanti oggetti attualmente in sconto sul noto sito di ecommerce ci sono anche tantissimi modelli di scope elettriche e lavapavimenti. Proprio Amazon oggi segnala che c'è un modello che sta andando letteralmente a ruba. Anzi, nel momento in cui leggete questo articolo potrebbe già essere esaurito. Il suo prezzo di vendita in effetti è molto goloso, e con un trucchetto non proprio dei più "onesti", la scopa elettrica in questione risulta scontata dell'85%, portando il suo prezzo da 599,99€ a soli 99,99€. Ecco il modello incriminato:

È facile intuire che non si tratta di un modello da 599,99€, visto che per trovare il marchio di appartenenza del prodotto, che non è citato nel nome stesso del dispositivo, bisogna guardare altri campi come lo store di provenienza. Si scopre quindi che l'aspirapolvere in questione è prodotto da YISORA, un brand che quasi sicuramente non conoscete. E il bello è che per 99,99€ non è che offra chissà quali caratteristiche sconvolgenti: 20 kPa di aspirazione per 25 minuti di autonomia, valori anche abbastanza "vecchi". C'è qualche alternativa migliore a prezzi molto simili? Sì. Si rimane sempre nel campo dei dispositivi di origine cinese, ma c'è anche qualcosa di marca che costa poco di più (10€) e che offre sicuramente più garanzie. Un esempio qui di seguito:

Addirittura con 15€ in più vi portate a casa una Rowenta venduta e spedita da Amazon. O alternativamente c'è un altro modello sempre Rowenta con meno accessori a 97€. Vogliamo davvero paragonarle a una scopa elettrica di un marchio praticamente sconosciuto?

Scavando un po' più a fondo di alternative se ne trovano tantissime:

Insomma, occhio alle offerte WOW o a quelle Lampo: sono spesso prezzi ottimi, ma talvolta ci sono alternative ben migliori a prezzi simili se non addirittura migliori. BLACK FRIDAY AMAZON