Il Black Friday più comodo di tutti è quello di Secretlab: sconti per sedie, scrivanie e non solo

Un Black Friday molto conveniente quello dello store ufficiale di Secretlab , che propone sconti fino a 200€ sul meglio della sua gamma. Avete tempo fino al 6 dicembre 2023 per sfruttare le migliori offerte mai visti su sedie gaming, scrivanie motorizzate, rivestimenti, cuscini e altri accessori, tutti firmati Secretlab. E per tutti gli acquisti di sedie e scrivanie, la spedizione è gratis !

Black Friday Secretlab

In occasione del periodo di sconti di Black Friday e Cyber Monday, per tutti gli acquisti verso l' Italia è disponibile anche la spedizione gratuita , con un bel risparmio sul prezzo finale degli ordini.

Le offerte più interessanti del Black Friday di Secretlab riguardano i modelli top gamma, come le sedie della serie Secretlab TITAN EVO e le scrivanie della gamma MAGNUS , con sconti fino a 200€ su tutte le varianti. Come detto, però, ci sono diversi prodotti a prezzo ribassato, anche i rivestimenti personalizzati SKINS e i pacchetti speciali con sedie e scrivanie.

Recensioni Secretlab

