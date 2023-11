Sonos Black Friday: dieci giorni con sconti fino al 25% sull'home cinema

Manca poco più di una settimana all'arrivo del Black Friday e come di consueto arrivano interessanti anticipazioni su quelle che saranno alcune delle offerte dedicate al celebre venerdì degli sconti. L'elevato successo riscontrato negli ultimi anni dal Black Friday, ha spinto store ed aziende a non limitare la durata delle offerte alla sola giornata di venerdì, ma ad estendere gli sconti per giorni o settimane tanto da ridefinire questo periodo come black november. A tal proposito Sonos non si è tirata indietro, infatti dal 17 al 27 novembre sul sito dell'azienda potrete trovare il 25% di sconto sull'home cinema. Ma vediamo le offerte nel dettaglio.

200€ di sconto su Sonos Arc (799€) - Dai vita a tutto il tuo intrattenimento e sperimenta un audio spaziale incredibilmente realistico su 3D Dolby Atmos.

110€ di sconto su Sonos Beam (439€) - Dalla musica ai film, l'ultima generazione della soundbar Beam arricchisce tutto il tuo intrattenimento con Dolby Atmos virtuale.

60€ di sconto su Sonos Ray (239€) - Migliora le tue esperienze TV, musicali e di gioco con questa soundbar straordinariamente compatta e facile da usare.

(239€) - Migliora le tue esperienze TV, musicali e di gioco con questa soundbar straordinariamente compatta e facile da usare. 180€ di sconto su Sonos Sub (719€) - Ascolta e senti la differenza con bassi potenti grazie al miglior subwoofer wireless per la casa.

100€ di sconto su Sonos Sub Mini (399€) - approfondisci il tuo divertimento con la TV, i film e altro ancora con bassi potenti.

Ulteriori prodotti in offerta

Per chi invece fosse alla ricerca di un prodotto per la riproduzione di musica in mobilità, lo speaker portatile Sonos Roam è la soluzione ideale. Il design duraturo costruito per resistere alle intemperie ti accompagnerà in ogni avventura. 50€ di sconto su Sonos Roam e Roam a colori (149€)

(149€) 50€ di sconto su Sonos Roam SL (129€)